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    Besonders beachtet!

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    PayPal Aktie gewinnt an Wert - 15.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die PayPal Aktie bisher um +2,51 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.

    Besonders beachtet! - PayPal Aktie gewinnt an Wert - 15.06.2026
    Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com

    PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

    PayPal Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von PayPal. Sie steigt um +2,51 % auf 36,78. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PayPal Aktie. Nach einem Plus von +0,72 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 36,78, mit einem Plus von +2,51 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PayPal in den letzten drei Monaten Verluste von -7,93 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die PayPal Aktie damit um +3,89 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,31 %. Im Jahr 2026 gab es für PayPal bisher ein Minus von -28,06 %.

    PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,89 %
    1 Monat -5,31 %
    3 Monate -7,93 %
    1 Jahr -41,26 %
    Stand: 15.06.2026, 21:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die PayPal-Aktie: US-Handelsdynamik treibt Kursentwicklungen (Gap-Signale, Tests von Levels wie 40$), mögliche Richtungswechsel zur Markteröffnung und deren Auswirkung auf die Bewertung. Debatten drehen sich um Buybacks, Kapitalallokation und ein frisches Narrativ; teils loben Trader die Führungsposition, teils warnen sie vor Überbewertung. Langfristige Chancen vs. kurzfristige Deltas stehen im Mittelpunkt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.

    Zur PayPal Diskussion

    Informationen zur PayPal Aktie

    Es gibt 882 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,42 Mrd. € wert.

    "Die Leiche ist nicht aufgetaucht": Michael Burry erhöht seine PayPal-Wette


    Während Milliarden weiter in KI-Aktien fließen, stockt Michael Burry ausgerechnet PayPal auf. Der "Big Short"-Investor hält die Aktie für massiv unterschätzt.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von American Express, Mastercard Registered (A) und Co.

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,45 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -0,28 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,57 %.

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    Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PayPal

    +2,55 %
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    -5,31 %
    -7,93 %
    -41,26 %
    -38,45 %
    -84,05 %
    +9,54 %
    +20,75 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U
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