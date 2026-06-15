Fiserv Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 15.06.2026

Die Fiserv Aktie ist bisher um -11,83 % auf 41,00€ gefallen. Das sind -5,50 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,42 %, geht es heute bei der Fiserv Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Fiserv ist ein führender US-Anbieter von Zahlungsabwicklung und Finanzsoftware für Banken, Händler und Fintechs. Kernleistungen: Kartentransaktionen, Core-Banking-Systeme, E-Commerce- und POS-Lösungen (u.a. Clover). Starke Marktstellung im globalen Payment-Processing. Wichtige Wettbewerber: FIS, Global Payments, Adyen, PayPal, Block. USP: breite End-to-End-Plattform, tiefe Bankenintegration, hohe Skalierbarkeit.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Fiserv Verluste von -18,15 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fiserv Aktie damit um -12,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fiserv -28,26 % verloren.

Fiserv Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,50 % 1 Monat -10,78 % 3 Monate -18,15 % 1 Jahr -71,13 %

Informationen zur Fiserv Aktie

Stand: 15.06.2026, 21:30 Uhr

Es gibt 533 Mio. Fiserv Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,89 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Appoints Fiserv Executive Takis Georgakopoulos as Chief Executive Officer Bringing Payments, Technology, and Financial Services Experience to the Role Mike Lyons Steps Down to Become CEO of Truist Financial Corporation MILWAUKEE, June 15, 2026 …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mastercard Registered (A), Visa (A) und Co.

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,57 %. PayPal notiert im Plus, mit +2,51 %. Block (A) legt um +6,41 % zu

Fiserv Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fiserv Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fiserv Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.