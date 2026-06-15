Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 15.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Boeing
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 1
Performance 1M: -2,60 %
Performance 1M: -2,60 %
Honeywell International
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 2
Performance 1M: +2,96 %
Performance 1M: +2,96 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 3
Performance 1M: -4,54 %
Performance 1M: -4,54 %
Merck & Co
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 4
Performance 1M: +5,08 %
Performance 1M: +5,08 %
American Express
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 5
Performance 1M: +9,31 %
Performance 1M: +9,31 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 6
Performance 1M: -9,36 %
Performance 1M: -9,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Sentiment: Nvidia notiert um 200 USD; die Marke wird als Unterstützung gesehen und als Kaufzone genannt. Ein Befreiungsschlag nach oben ist möglich, doch auch Seitwärtsbewegung wird diskutiert. Gegenüber dem Nasdaq wirkt der Kurs teils schwächer, langfristig bleibt KI-Wachstum als treibende Kraft. Die 14-Tage-Änderung wird unterschiedlich angegeben; konkrete Werte variieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Amazon
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 7
Performance 1M: -8,56 %
Performance 1M: -8,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment. Der Kurs pendelt um 206–208 €, die 50-Tage-Linie ist unter Druck, die 200-Tage-Linie bei ca. 199,50 € dient als Unterstützung. Die 14-Tage-Performance liegt ca. −7%, der RSI bei ca. 34–36 signalisiert geringe Dynamik. Langfristig bleibt der Trend von der Verteidigung der 200-Tagelinie abhängig; hohe Investitionen belasten Cashflow, AWS/KI-Wachstum und Prime Day liefern aber Fundament.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Salesforce
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 8
Performance 1M: +1,66 %
Performance 1M: +1,66 %
Coca-Cola
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 9
Performance 1M: +2,65 %
Performance 1M: +2,65 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 10
Performance 1M: +1,41 %
Performance 1M: +1,41 %
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