9 0 Kommentare US Private Debt & Investorendialog: Insights mit Almer & Wegmann

Zwischen reifem US-Markt und fragmentiertem Europa eröffnen sich im Private Debt neue Chancen – besonders im DACH-Lower-Mid-Market mit fokussierten Direktkrediten.

US Direct Lending ist ein reifer, stark standardisierter und wettbewerbsintensiver Markt mit komprimierten Spreads, gelockerten Covenants, höherem Leverage und einer geschätzten „Shadow Default Rate“ von rund 5–6%; europäisches Private Debt ist fragmentierter, bietet tendenziell konservativere Leverage-Niveaus, stärkere Covenants und für Euro-Investoren den Wegfall von Währungsrisiken.

Daneo Partners fokussiert sich seit 2018 auf den europäischen DACH-Lower-Mid-Market (Finanzierungen 10–75 Mio. EUR) und setzt auf erstrangig besicherte Direktkredite, starke Covenants, aktive Selektion und proprietären Dealflow.

Private Debt hat sich in institutionellen Portfolios zu einer etablierten Anlageklasse entwickelt; senior besicherte Direktkredite kombinieren vergleichsweise geringe Volatilität mit attraktiven risikoadjustierten Renditen und direkten Vertragsbeziehungen zum Kreditnehmer.

Institutionelle Investoren setzen sich aktuell intensiv mit Risiken auseinander: Sorgen über US‑Entwicklungen (Covenant‑Lite, PIK, hohes Leverage), makro‑/geopolitische Resilienz, Workout‑Szenarien sowie Bewertungen und Überzahlungen in sponsorgetriebenen Deals.

Marktchance: Durch den Rückzug der Banken (u. a. Basel IV) und strukturelle Lücken (z. B. Credit‑Suisse‑Exit in der Schweiz) entstehen attraktive Nischen im Lower‑Mid‑Market; europäische Private‑Credit‑Fundraising erreichte 2025 Rekordwerte, zugleich steigt aber der Deployment‑Druck großer Fonds.

Regionale Unterschiede: Deutsche Pensionskassen haben Private Debt weiter in Strategie integriert (laut BAI durchschnittlich ~3,3% Allokation), in der Schweiz wächst das Interesse noch; seit 1.1.2022 dürfen Schweizer Vorsorgeeinrichtungen „nichtkotierte schweizerische Anlagen“ (u. a. Private Debt) gesondert halten.





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