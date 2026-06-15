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    US Private Debt & Investorendialog: Insights mit Almer & Wegmann

    Zwischen reifem US-Markt und fragmentiertem Europa eröffnen sich im Private Debt neue Chancen – besonders im DACH-Lower-Mid-Market mit fokussierten Direktkrediten.

    US Private Debt & Investorendialog: Insights mit Almer & Wegmann
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • US Direct Lending ist ein reifer, stark standardisierter und wettbewerbsintensiver Markt mit komprimierten Spreads, gelockerten Covenants, höherem Leverage und einer geschätzten „Shadow Default Rate“ von rund 5–6%; europäisches Private Debt ist fragmentierter, bietet tendenziell konservativere Leverage-Niveaus, stärkere Covenants und für Euro-Investoren den Wegfall von Währungsrisiken.
    • Daneo Partners fokussiert sich seit 2018 auf den europäischen DACH-Lower-Mid-Market (Finanzierungen 10–75 Mio. EUR) und setzt auf erstrangig besicherte Direktkredite, starke Covenants, aktive Selektion und proprietären Dealflow.
    • Private Debt hat sich in institutionellen Portfolios zu einer etablierten Anlageklasse entwickelt; senior besicherte Direktkredite kombinieren vergleichsweise geringe Volatilität mit attraktiven risikoadjustierten Renditen und direkten Vertragsbeziehungen zum Kreditnehmer.
    • Institutionelle Investoren setzen sich aktuell intensiv mit Risiken auseinander: Sorgen über US‑Entwicklungen (Covenant‑Lite, PIK, hohes Leverage), makro‑/geopolitische Resilienz, Workout‑Szenarien sowie Bewertungen und Überzahlungen in sponsorgetriebenen Deals.
    • Marktchance: Durch den Rückzug der Banken (u. a. Basel IV) und strukturelle Lücken (z. B. Credit‑Suisse‑Exit in der Schweiz) entstehen attraktive Nischen im Lower‑Mid‑Market; europäische Private‑Credit‑Fundraising erreichte 2025 Rekordwerte, zugleich steigt aber der Deployment‑Druck großer Fonds.
    • Regionale Unterschiede: Deutsche Pensionskassen haben Private Debt weiter in Strategie integriert (laut BAI durchschnittlich ~3,3% Allokation), in der Schweiz wächst das Interesse noch; seit 1.1.2022 dürfen Schweizer Vorsorgeeinrichtungen „nichtkotierte schweizerische Anlagen“ (u. a. Private Debt) gesondert halten.







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