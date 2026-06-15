Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 15.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Western Digital
Tagesperformance: +14,17 %
Tagesperformance: +14,17 %
Platz 1
Performance 1M: +39,62 %
Performance 1M: +39,62 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +11,82 %
Tagesperformance: +11,82 %
Platz 2
Performance 1M: +11,25 %
Performance 1M: +11,25 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +10,39 %
Tagesperformance: +10,39 %
Platz 3
Performance 1M: +66,96 %
Performance 1M: +66,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology
WallstreetONLINE-Forum: Marvell Technology-Sentiment gemischt. Ein Anleger realisierte Gewinn (Einstieg 140 €, Ausstieg 234,10 €) und erwartet weitere Aufwärtschancen; von einer möglichen Milliardfirma wird gesprochen. Andere sehen die jüngste Bewegung als Kurskorrektur und planen Ausstieg oder Umschichtung in Geldmarktprodukte. Insgesamt bleibt MRVL volatil; konkrete 14-Tage-Änderung wird nicht in Prozent genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Marvell Technology eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: +8,08 %
Tagesperformance: +8,08 %
Platz 4
Performance 1M: +47,23 %
Performance 1M: +47,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu Micron ist das Sentiment gemischt: Einige warnen vor Korrektur (SKS-Formation, Gewinnmitnahmen, Cash-Positionen; KI-Blase), andere sehen Nachfrage stärker als Angebot und Aufwärtspotenzial. Kursziele: ca. 650 EUR oder >1100 EUR. Die 14-Tage-Entwicklung ist uneinheitlich nicht mit einer konkreten Zahl belegt. Bewertungsdetails: PE unter 10, PEG 0,0 werden genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Micron Technology eingestellt.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +7,20 %
Tagesperformance: +7,20 %
Platz 5
Performance 1M: +31,85 %
Performance 1M: +31,85 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +6,86 %
Tagesperformance: +6,86 %
Platz 6
Performance 1M: +84,87 %
Performance 1M: +84,87 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,63 %
Tagesperformance: +5,63 %
Platz 7
Performance 1M: +33,48 %
Performance 1M: +33,48 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,47 %
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 8
Performance 1M: +28,53 %
Performance 1M: +28,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend bullisches Sentiment zu AMD mit starkem Kursanstieg (80 EUR Einstieg → ca. 470 EUR jetzt) und einem Ziel von ca. 1000 EUR. Teilgewinne werden realisiert; noch ca. 55% des Einstands verbleiben. Nvidia-Kontext deutet auf höhere Bewertung/Marge dort; AMDs AI-Umsatz wird als geringer eingeschätzt. 14-Tage-Entwicklung nicht explizit genannt.
Booking Holdings
Tagesperformance: +5,16 %
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 9
Performance 1M: +14,29 %
Performance 1M: +14,29 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +4,78 %
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 10
Performance 1M: +1,63 %
Performance 1M: +1,63 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +4,76 %
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 11
Performance 1M: -27,82 %
Performance 1M: -27,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
WallstreetONLINE-Forum: Aktuelles Anleger-Sentiment zu MicroStrategy (Doing Business Strategy) zeigt überwiegend charttechnisch optimistische Tendenzen: MACD-Entlastung, RSI rund 35–40, zwei bullische W‑Formationen; mögliche Erholung, Impulswelle 5 könnte beendet sein. Fundamentaldiskussionen zur NAV-/Arbitrage-Strategie von Strategy; Bewertung als attraktiv beschrieben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht exakt beziffert. Beitrag 1.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 12
Performance 1M: +8,25 %
Performance 1M: +8,25 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,59 %
Tagesperformance: +4,59 %
Platz 13
Performance 1M: +2,76 %
Performance 1M: +2,76 %
Palantir
Tagesperformance: +4,45 %
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 14
Performance 1M: +0,52 %
Performance 1M: +0,52 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +4,33 %
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 15
Performance 1M: +5,70 %
Performance 1M: +5,70 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -4,31 %
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 16
Performance 1M: +26,05 %
Performance 1M: +26,05 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +4,04 %
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 17
Performance 1M: -5,75 %
Performance 1M: -5,75 %
Honeywell International
Tagesperformance: +4,03 %
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 18
Performance 1M: +2,96 %
Performance 1M: +2,96 %
Qualcomm
Tagesperformance: +3,82 %
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 19
Performance 1M: +10,39 %
Performance 1M: +10,39 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 20
Performance 1M: +26,99 %
Performance 1M: +26,99 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +3,75 %
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 21
Performance 1M: -4,84 %
Performance 1M: -4,84 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -3,49 %
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 22
Performance 1M: +15,01 %
Performance 1M: +15,01 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 23
Performance 1M: +3,77 %
Performance 1M: +3,77 %
Copart
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 24
Performance 1M: -5,58 %
Performance 1M: -5,58 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 25
Performance 1M: +27,04 %
Performance 1M: +27,04 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 26
Performance 1M: -1,05 %
Performance 1M: -1,05 %
Workday (A)
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 27
Performance 1M: +12,27 %
Performance 1M: +12,27 %
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