Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 15.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Fox Registered (A)
Tagesperformance: -17,12 %
Tagesperformance: -17,12 %
Platz 1
Performance 1M: -18,08 %
Performance 1M: -18,08 %
Fox Registered (B)
Tagesperformance: -15,86 %
Tagesperformance: -15,86 %
Platz 2
Performance 1M: -17,21 %
Performance 1M: -17,21 %
Western Digital
Tagesperformance: +14,43 %
Tagesperformance: +14,43 %
Platz 3
Performance 1M: +39,62 %
Performance 1M: +39,62 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +11,54 %
Tagesperformance: +11,54 %
Platz 4
Performance 1M: +11,25 %
Performance 1M: +11,25 %
Fiserv
Tagesperformance: -11,43 %
Tagesperformance: -11,43 %
Platz 5
Performance 1M: -10,75 %
Performance 1M: -10,75 %
Micron Technology
Tagesperformance: +7,96 %
Tagesperformance: +7,96 %
Platz 6
Performance 1M: +47,23 %
Performance 1M: +47,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zu Micron ist das Sentiment gemischt: Einige warnen vor Korrektur (SKS-Formation, Gewinnmitnahmen, Cash-Positionen; KI-Blase), andere sehen Nachfrage stärker als Angebot und Aufwärtspotenzial. Kursziele: ca. 650 EUR oder >1100 EUR. Die 14-Tage-Entwicklung ist uneinheitlich nicht mit einer konkreten Zahl belegt. Bewertungsdetails: PE unter 10, PEG 0,0 werden genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Micron Technology eingestellt.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +7,70 %
Tagesperformance: +7,70 %
Platz 7
Performance 1M: +31,85 %
Performance 1M: +31,85 %
Coherent
Tagesperformance: +7,48 %
Tagesperformance: +7,48 %
Platz 8
Performance 1M: +4,50 %
Performance 1M: +4,50 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +7,25 %
Tagesperformance: +7,25 %
Platz 9
Performance 1M: -4,96 %
Performance 1M: -4,96 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +6,70 %
Tagesperformance: +6,70 %
Platz 10
Performance 1M: +19,55 %
Performance 1M: +19,55 %
Block (A)
Tagesperformance: +6,53 %
Tagesperformance: +6,53 %
Platz 11
Performance 1M: +2,31 %
Performance 1M: +2,31 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +6,51 %
Tagesperformance: +6,51 %
Platz 12
Performance 1M: -7,47 %
Performance 1M: -7,47 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +6,47 %
Tagesperformance: +6,47 %
Platz 13
Performance 1M: +2,29 %
Performance 1M: +2,29 %
Teradyne
Tagesperformance: +6,30 %
Tagesperformance: +6,30 %
Platz 14
Performance 1M: +25,07 %
Performance 1M: +25,07 %
APA Corporation
Tagesperformance: -6,27 %
Tagesperformance: -6,27 %
Platz 15
Performance 1M: -7,34 %
Performance 1M: -7,34 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +6,06 %
Tagesperformance: +6,06 %
Platz 16
Performance 1M: +28,82 %
Performance 1M: +28,82 %
Incyte
Tagesperformance: -5,94 %
Tagesperformance: -5,94 %
Platz 17
Performance 1M: +13,04 %
Performance 1M: +13,04 %
Capital One Financial
Tagesperformance: +5,87 %
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 18
Performance 1M: +7,86 %
Performance 1M: +7,86 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,84 %
Tagesperformance: +5,84 %
Platz 19
Performance 1M: +28,53 %
Performance 1M: +28,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend bullisches Sentiment zu AMD mit starkem Kursanstieg (80 EUR Einstieg → ca. 470 EUR jetzt) und einem Ziel von ca. 1000 EUR. Teilgewinne werden realisiert; noch ca. 55% des Einstands verbleiben. Nvidia-Kontext deutet auf höhere Bewertung/Marge dort; AMDs AI-Umsatz wird als geringer eingeschätzt. 14-Tage-Entwicklung nicht explizit genannt.
Coinbase
Tagesperformance: +5,67 %
Tagesperformance: +5,67 %
Platz 20
Performance 1M: -19,58 %
Performance 1M: -19,58 %
Truist Financial Corporation
Tagesperformance: -5,66 %
Tagesperformance: -5,66 %
Platz 21
Performance 1M: +11,30 %
Performance 1M: +11,30 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: -5,55 %
Tagesperformance: -5,55 %
Platz 22
Performance 1M: -10,00 %
Performance 1M: -10,00 %
Uber Technologies
Tagesperformance: +5,52 %
Tagesperformance: +5,52 %
Platz 23
Performance 1M: -6,27 %
Performance 1M: -6,27 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,46 %
Tagesperformance: +5,46 %
Platz 24
Performance 1M: +33,48 %
Performance 1M: +33,48 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +5,09 %
Tagesperformance: +5,09 %
Platz 25
Performance 1M: -11,81 %
Performance 1M: -11,81 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +5,00 %
Tagesperformance: +5,00 %
Platz 26
Performance 1M: +14,29 %
Performance 1M: +14,29 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +4,90 %
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 27
Performance 1M: +1,63 %
Performance 1M: +1,63 %
SLB
Tagesperformance: -4,67 %
Tagesperformance: -4,67 %
Platz 28
Performance 1M: -2,80 %
Performance 1M: -2,80 %
SBA Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,53 %
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 29
Performance 1M: -5,22 %
Performance 1M: -5,22 %
Crown Castle
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 30
Performance 1M: +6,02 %
Performance 1M: +6,02 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -4,36 %
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 31
Performance 1M: +26,05 %
Performance 1M: +26,05 %
Gartner
Tagesperformance: -4,10 %
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 32
Performance 1M: +7,84 %
Performance 1M: +7,84 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: -3,99 %
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 33
Performance 1M: -8,98 %
Performance 1M: -8,98 %
Valero Energy
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 34
Performance 1M: +3,64 %
Performance 1M: +3,64 %
Casey's General Stores
Tagesperformance: -3,76 %
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 35
Performance 1M: +3,51 %
Performance 1M: +3,51 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: -3,71 %
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 36
Performance 1M: +3,66 %
Performance 1M: +3,66 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: -3,69 %
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 37
Performance 1M: -1,98 %
Performance 1M: -1,98 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 38
Performance 1M: -3,67 %
Performance 1M: -3,67 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 39
Performance 1M: -6,67 %
Performance 1M: -6,67 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 40
Performance 1M: -6,25 %
Performance 1M: -6,25 %
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