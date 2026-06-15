JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Schritt der Online-Apotheke komme überraschend, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die neuen Jahresziele implizierten ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) über der Markterwartung. Nach der verheerenden Reaktion der Anleger auf die erste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Anfang März dürfte die Zielanhebung nun für viele Aktionäre eine Erleichterung sein. Die Prognoseerhöhung sei ein klarer Schritt in die richtige Richtung./rob/la/menVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,32 % und einem Kurs von 56,30EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 21:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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