JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach einer angekündigten Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der Schritt des Chipzulieferers geschehe wohl opportunistisch im Anschluss an den zuletzt starken Kursanstieg, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts erster Anzeichen für den Beginn eines Erneuerungszyklus in der Branche könnte die Nachfrage seitens der Anleger solide sein. Allerdings habe das Management in der Telefonkonferenz zum ersten Quartal betont, dass die Bilanz solide sowie gesund sei und keine Liquiditätsprobleme bestünden. Daher dürfte die Glaubwürdigkeit des Managements auf den Prüfstand gestellt werden./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 92,25EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 21:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 103
Kursziel alt: 103
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Constantin Hesse
Analysiertes Unternehmen: Siltronic
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 103
Kursziel alt: 103
Währung: EUR
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