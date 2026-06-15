JEFFERIES stuft SALESFORCE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach dem angekündigten Kauf der Plattform Fin auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Schritt dürfte dazu beitragen, die Einführung von Künstlicher Intelligenz in die CRM-Kundenbasis, also das Herzstück des Kundenbeziehungsmanagements, zu beschleunigen, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Fin sei zwar bislang vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen erfolgreich, doch ihre Neuausrichtung unter anderem auf eigene Large Language Models und auf die ergebnisorientierte Preisgestaltung sowie die ersten Erfolge im Unternehmensbereich dürften dem gesamten CRM-Portfolio von Salesforce zugutekommen./rob/la/menVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 142,1USD auf Tradegate (15. Juni 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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