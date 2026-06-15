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    JEFFERIES stuft SALESFORCE auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft SALESFORCE auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach dem angekündigten Kauf der Plattform Fin auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Schritt dürfte dazu beitragen, die Einführung von Künstlicher Intelligenz in die CRM-Kundenbasis, also das Herzstück des Kundenbeziehungsmanagements, zu beschleunigen, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Fin sei zwar bislang vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen erfolgreich, doch ihre Neuausrichtung unter anderem auf eigene Large Language Models und auf die ergebnisorientierte Preisgestaltung sowie die ersten Erfolge im Unternehmensbereich dürften dem gesamten CRM-Portfolio von Salesforce zugutekommen./rob/la/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 142,1USD auf Tradegate (15. Juni 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Brent Thill
    Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 250
    Kursziel alt: 250
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 250,00$, was eine Steigerung von +51,93% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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