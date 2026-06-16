Der Wind hat sich gedreht

Vor zwei Monaten schrieb ich an dieser Stelle: „Wer an die langfristige Profitabilitäts-Roadmap glaubt, findet hier eine Story, bei der die kurzfristige Angst die langfristige Chance überlagert hat."

Gestern hat Redcare die Prognose angehoben. Die Aktie legte daraufhin 17,4% zu und notiert jetzt bei 57,30€. Nach 39,68€ im April. 💊

𝗪𝗮𝘀 𝗱𝗮𝘀 𝗧𝗿𝗮𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘇𝗲𝗶𝗴𝘁:

▶️ Non-Rx Deutschland: Aus den 9,7% im Q1 wurden 12% im April und 16% im Mai – die Beschleunigung ist real und nicht linear. Das Drogeriemarkt-Narrativ bleibt widerlegt.

▶️ Rx Deutschland: +57% im bisherigen Q2-Verlauf, nach 55% in Q1 und 60% in Q4 2025. Keine Delle, keine Sättigungszeichen – das E-Rezept-Ramp-up läuft durch.

▶️ Konzernumsatz: +20% im bisherigen Q2, nach +18,4% in Q1. Das Wachstum beschleunigt sich sequenziell.

▶️ EBITDA: Die bereinigte Marge verbessert sich weiter gegenüber dem Vorjahr – getragen von margenstarkem Non-Rx-Wachstum und höherer Marketingeffizienz.

𝗗𝗶𝗲 𝗻𝗲𝘂𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗻𝗼𝘀𝗲 𝗳ü𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲:

➡️ Konzernumsatzwachstum: 15–17% (zuvor: 13–15%)

➡️ Non-Rx-Wachstum: 10–12% (zuvor: 8–10%)

➡️ Rx Deutschland: 680–720 Mio. € (zuvor: >670 Mio. €)

➡️ Bereinigte EBITDA-Marge: 2,5–3,0% (zuvor: >2,5%)

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Was im April wie eine strukturelle Wachstumsschwäche aussah, war eine temporäre Delle. Die operative Realität per Mai 2026 zeigt ein Unternehmen, das in beiden Kernmärkten Marktanteile gewinnt und gleichzeitig die Profitabilität verbessert.

Dazu kommt: Die Apothekenreform passierte vergangenen Freitag den Bundesrat – mit einer Fixumerhöhung von 8,35 € auf 9,00 € ab Juli, gefolgt von 9,50 € ab Januar 2027. Gegenläufig plant die Bundesregierung im GKV-Spargesetz eine Erhöhung des Kassenabschlags von 1,77 € auf 2,07 € ab Januar 2027 – der Bundesrat hat sich jedoch bereits dagegen ausgesprochen. Das parlamentarische Verfahren läuft noch. Per saldo bleibt der regulatorische Wind für Redcare konstruktiv.

Die Story war im April nicht kaputt. Der Markt brauchte nur etwas Zeit, um die Panik von den Fakten zu trennen.

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Rechtliche Hinweise

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Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München