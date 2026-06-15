ROUNDUP
Siltronic besorgt sich frisches Geld über Kapitalerhöhung
- Siltronic gibt 3 Mio Aktien zu 91 Euro brutto 273
- Bezugsrecht ausgeschlossen im Auktionsverfahren
- Neue Aktien dividendenberechtigt ab 1 Januar 2026
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chipzulieferer Siltronic besorgt sich frisches Kapital von professionellen Anlegern über eine Kapitalerhöhung. Das im SDax gelistete Unternehmen gibt dazu 3 Millionen neue Aktien zu je 91 Euro aus und nimmt damit brutto 273 Millionen Euro ein, wie es am Montagabend in München mitteilte. Die Kapitalerhöhung erhöht das Grundkapital um 10 Prozent. Die neuen Aktien werden mit einem Abschlag von knapp 7 Prozent bepreist - das Papier war zu Wochenbeginn mit einem Schlusskurs von 97,70 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Nachbörslich hatte es auf der Handelsplattform Tradegate bereits rund 5,5 Prozent verloren.
Die Aktie hat ihren Wert allein in diesem Jahr im Boom der Halbleiterwerte verdoppelt. Der Schritt des Chipzulieferers geschehe wohl opportunistisch im Anschluss an den zuletzt starken Kursanstieg, schrieb Analyst Constantin Hesse von der US-Investmentbank Jefferies. Allerdings habe das Management in der Telefonkonferenz zum ersten Quartal betont, dass die Bilanz solide sowie gesund sei und keine Liquiditätsprobleme bestünden. Daher dürfte die Glaubwürdigkeit des Managements auf den Prüfstand gestellt werden, so der Experte.
Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde in dem beschleunigten Auktionsverfahren der Platzierung ausgeschlossen. Der Ankeraktionär HAL Trust habe sich mit einer bedeutenden Order an dem Geschäft beteiligt, hieß es von Siltronic. Der Konzern will das Geld für künftiges Geschäftswachstum, zur Stärkung der Bilanz und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die neuen Aktien sollen ab 1. Januar 2026 dividendenberechtigt sein. Die Aufnahme in den bestehenden Handel ist für den 19. Juni vorgesehen./stw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 18.487 auf Ariva Indikation (15. Juni 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +11,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,05 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,77 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -28,42 %/+11,71 % bedeutet.
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Die heute angekündigte Kapitalerhöhung bei Siltronic überrascht mich negativ. Noch vor Kurzem wurde kommuniziert, dass die Investitionen nach dem Bau der neuen Fabrik in Singapur deutlich zurückgehen sollen. Ein weiterer großer Ausbau steht meines Wissens nicht an.
Umso erstaunlicher ist es, dass nun rund 10 % neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Für bestehende Aktionäre bedeutet das eine spürbare Verwässerung. Gleichzeitig stellt sich die Frage, warum eine Kapitalmaßnahme in dieser Größenordnung überhaupt notwendig ist.
Für mich wirkt das wie ein Eingeständnis, dass die Bilanz deutlich schwächer ist als vom Markt angenommen. Die hohe Verschuldung, die anhaltend schwache Nachfrage im Wafermarkt und die bisher nicht ausgelastete Singapur-Fabrik scheinen mehr Druck zu erzeugen als viele Investoren erwartet haben.
Besonders kritisch sehe ich, dass die Kapitalerhöhung nicht zur Finanzierung eines konkreten Wachstumsprojekts erfolgt, sondern offenbar primär der Bilanzstärkung dient. Das ist zwar aus Sicht der Gläubiger nachvollziehbar, für Altaktionäre aber kein gutes Signal.
Mein Eindruck: Das Management rechnet mit einer längeren Durststrecke und holt sich vorsorglich frisches Kapital, bevor die Situation schwieriger wird. Das Vertrauen in eine baldige Erholung des Geschäftsmodells stärkt diese Maßnahme jedenfalls nicht.
Bin mal gespannt, ob es nach der KE Stimmrechtsmeldungen gibt.
In jedem Fall ist durch die zwei Aktionen ordentlich Bewegung in der Aktionärsstruktur, was perspektivisch prinzipiell positiv ist.
Erst die Kurssabotage von Wacker und dann der die globale Finanzszene beschäftigende Finanzsog durch die IPOs von Space X, Open AI und Anthropic.