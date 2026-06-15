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    ROUNDUP

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    Siltronic besorgt sich frisches Geld über Kapitalerhöhung

    Für Sie zusammengefasst
    • Siltronic gibt 3 Mio Aktien zu 91 Euro brutto 273
    • Bezugsrecht ausgeschlossen im Auktionsverfahren
    • Neue Aktien dividendenberechtigt ab 1 Januar 2026
    ROUNDUP - Siltronic besorgt sich frisches Geld über Kapitalerhöhung
    Foto: Adobe Stock

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chipzulieferer Siltronic besorgt sich frisches Kapital von professionellen Anlegern über eine Kapitalerhöhung. Das im SDax gelistete Unternehmen gibt dazu 3 Millionen neue Aktien zu je 91 Euro aus und nimmt damit brutto 273 Millionen Euro ein, wie es am Montagabend in München mitteilte. Die Kapitalerhöhung erhöht das Grundkapital um 10 Prozent. Die neuen Aktien werden mit einem Abschlag von knapp 7 Prozent bepreist - das Papier war zu Wochenbeginn mit einem Schlusskurs von 97,70 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Nachbörslich hatte es auf der Handelsplattform Tradegate bereits rund 5,5 Prozent verloren.

    Die Aktie hat ihren Wert allein in diesem Jahr im Boom der Halbleiterwerte verdoppelt. Der Schritt des Chipzulieferers geschehe wohl opportunistisch im Anschluss an den zuletzt starken Kursanstieg, schrieb Analyst Constantin Hesse von der US-Investmentbank Jefferies. Allerdings habe das Management in der Telefonkonferenz zum ersten Quartal betont, dass die Bilanz solide sowie gesund sei und keine Liquiditätsprobleme bestünden. Daher dürfte die Glaubwürdigkeit des Managements auf den Prüfstand gestellt werden, so der Experte.

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    Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde in dem beschleunigten Auktionsverfahren der Platzierung ausgeschlossen. Der Ankeraktionär HAL Trust habe sich mit einer bedeutenden Order an dem Geschäft beteiligt, hieß es von Siltronic. Der Konzern will das Geld für künftiges Geschäftswachstum, zur Stärkung der Bilanz und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die neuen Aktien sollen ab 1. Januar 2026 dividendenberechtigt sein. Die Aufnahme in den bestehenden Handel ist für den 19. Juni vorgesehen./stw/men

    SILTRONIC AG

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    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 18.487 auf Ariva Indikation (15. Juni 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +11,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,77 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der SILTRONIC AG Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von -28,42 %/+11,71 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SILTRONIC AG - WAF300 - DE000WAF3001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die angekündigte 10%ige Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht via beschleunigtes Bookbuilding, die als verwässernd kritisiert wird. Diskutiert werden Bilanzstärkung versus Opportunismus bei hohem Kurs, Sorgen wegen hoher Verschuldung, schwacher Wafer-Nachfrage und unterausgelasteter Singapur-Fabrik, Aktionärsstruktur-Veränderungen (Wacker-Abgabe) und die deutliche Kursreaktion (~−8%, hohe Volatilität).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

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    dpa-AFX
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