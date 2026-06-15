Bitzero Holdings Inc. feiert erste Handelswoche an der Nasdaq und betont die gut gefüllte Pipeline an KI- und HPC-Infrastrukturprojekten in den nordischen Märkten

Das Unternehmen wird an der Nasdaq notiert – mit einer geplanten Rechenzentrumskapazität von über 1 GW, gestützt auf eine verbindliche Absichtserklärung über einen Leasingvertrag im Wert von rund 2,6 Milliarden US$ sowie auf bereits erreichte Meilensteine bei Planung und Bau an seinen Standorten

Vancouver, BC – 15. Juni 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB:000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von nachhaltigem High Performance Computing- („HPC“) und KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, feiert seine erste Handelswoche am Nasdaq Stock Market. Das Unternehmen nutzt die Gelegenheit, um einen Überblick über seinen operativen Fortschritt und seine wirtschaftliche Dynamik für die breitere institutionelle und private Investorengemeinschaft zu geben, die nun über seine Nasdaq-Notierung zugänglich ist.

Bitzero besitzt vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und den nordischen Ländern, wobei seine nordischen Anlagen mit sauberen, kohlenstoffarmen Energiequellen betrieben werden. Seine Vorzeigeentwicklungsprojekte befinden sich in Namsskogan (Norwegen) und Kokemäki (Finnland), in zwei strategisch günstig gelegenen Märkten in Europa für leistungsdichte digitale Infrastrukturen, die reichlich erneuerbare Energien, kühles Klima, kosteneffiziente Strompreise und wachsende Bedeutung als Ziele für KI- und HPC-Bereitstellungen der nächsten Generation bieten.

Update zur Bautätigkeit in Norwegen

Die Entwicklung des 110-MW-Rechenzentrums-Campus von Bitzero in Norwegen schreitet weiter voran. Die Fundamente für zwei neue 60-MW-Transformatoren, die im September angeliefert werden sollen, werden derzeit gebaut. Parallel dazu erweitert der regionale Netzbetreiber sein Umspannwerk um neue GIS-Schaltanlagen von Siemens und unterstützt damit die nächste Phase der Entwicklung der Energieinfrastruktur und des künftigen Kapazitätswachstums. Im Anschluss an die im Dezember 2025 angekündigten Beschaffungsaktivitäten bleibt Bitzero weiterhin im Zeitplan für die Beschaffung von kritischen, langfristig zu beschaffenden Großkomponenten. Dies unterstreicht den fortgeschrittenen Entwicklungsstand des Projekts sowie dessen Einsatzbereitschaft, während die Baumeilensteine erreicht werden.