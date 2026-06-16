Polaris Renewable Energy erinnert Aktionäre daran, vor der Jahreshauptversammlung abzustimmen

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 15. Juni 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) erinnert seine Aktionäre heute daran, die mit ihren Stammaktien verbundenen Stimmrechte im Vorfeld der bevorstehenden Jahreshauptversammlung des Unternehmens auszuüben, die virtuell am 18. Juni 2026 um 9:00 Uhr Ortszeit Toronto, stattfinden wird.

Die Aktionäre werden gebeten, so bald wie möglich und vor Ablauf der Frist für die Stimmrechtsvertretung am 16. Juni 2026 um 9:00 Uhr Ortszeit in Toronto abzustimmen. Eine vorzeitige Stimmabgabe trägt dazu bei, dass die Aktien der Aktionäre auf der Versammlung vertreten sind.

Auf der Versammlung werden die Aktionäre gebeten, den Konzernabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie den dazugehörigen Bericht der Wirtschaftsprüfer entgegenzunehmen.

Die Aktionäre werden außerdem ersucht, über folgende Angelegenheiten abzustimmen:

Wahl der Direktoren des Unternehmens; und Wiederbestellung von PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants, als Abschlussprüfer des Unternehmens und Ermächtigung der Direktoren des Unternehmens zur Festsetzung von dessen Vergütung.

Die Versammlung findet ausschließlich virtuell per Live-Webcast statt. Eingetragene Aktionäre und ordnungsgemäß bestellte Bevollmächtigte können online unter folgender Adresse teilnehmen und abstimmen:

https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1773

Passwort: polaris2026

Nicht eingetragene Aktionäre, die sich nicht selbst ordnungsgemäß als Bevollmächtigte bestellt haben, können an der Versammlung als Gäste teilnehmen, sind jedoch nicht berechtigt, sich an der Versammlung zu beteiligen oder abzustimmen.

Eingetragene Aktionäre, die nicht in der Lage sind, online an der Versammlung teilzunehmen, werden angehalten, ihr Vollmachtsformular gemäß den Anweisungen in den Versammlungsunterlagen auszufüllen, zu datieren, zu unterzeichnen und an TSX Trust Company Proxy zurückzusenden. Nicht eingetragene Aktionäre, die Aktien über einen Broker, einen Wertpapierhändler, eine Bank, eine Treuhandgesellschaft, eine Depotbank, einen treuhänderischen Aktienverwahrer oder einen anderen Vermittler halten, sollten das ihnen von ihrem Vermittler zur Verfügung gestellte Formular für Abstimmungsanweisungen ausfüllen und zurücksenden oder anderweitig den Abstimmungsanweisungen ihres Vermittlers folgen.