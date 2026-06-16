Paukenschlag! OHB auf den Spuren von SpaceX! Hensoldt und Deutsche Telekom! Volatus Aerospace mit 500-Mio-Pipeline! Nach dem historischen IPO von SpaceX will das deutsche Raumfahrunternehmen OHB die Kasse füllen. 500 Mio. EUR sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung eingesammelt werden und zudem will Großaktionär KKR Kasse machen. Die Aktie gab gestern deutlich …



