Paukenschlag! OHB auf den Spuren von SpaceX! Hensoldt und Deutsche Telekom! Volatus Aerospace mit 500-Mio-Pipeline!
Nach dem historischen IPO von SpaceX will das deutsche Raumfahrunternehmen OHB die Kasse füllen. 500 Mio. EUR sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung eingesammelt werden und zudem will Großaktionär KKR Kasse machen. Die Aktie gab gestern deutlich …
Foto: esg-aktien.de
Nach dem historischen IPO von SpaceX will das deutsche Raumfahrunternehmen OHB die Kasse füllen. 500 Mio. EUR sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung eingesammelt werden und zudem will Großaktionär KKR Kasse machen. Die Aktie gab gestern deutlich nach. Im Drohnenmarkt gibt Volatus Aerospace weiter Gas. Die Kanadier haben eine Plattform für den zivilen und militärischen Bereich aufgebaut. Im Heimatmarkt profitiert man von Milliardeninvestitionen der Regierung und auch bei NATO-Partnern ist man gefragt. Die Auftragspipeline ist mit 500 Mio. CAD prall gefüllt. Und auch bei Hensoldt werden strategische Weichen gestellt. Mit Airbus arbeitet man am Kampfflugzeug der nächsten Generation und mit der Deutschen Telekom will man in die Drohnenabwehr einsteigen.
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