Vonovia blutet und kämpft, Evotec erneuert sich und dynaCERT expandiert, drei Aktien im Check! Wer hat die besseren Karten?

Drei Aktien, drei völlig unterschiedliche Storys und doch stehen alle drei gerade an einem Punkt, der über die nächsten Monate entscheiden dürfte. Vonovia z. B. kämpft gegen steigende Zinsen und einen Immobilienmarkt, der sich nicht erholen will. …



