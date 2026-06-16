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    SINTRONES verbessert die Gefechtsfeldaufklärung mit „Tactical Edge AI" auf der EUROSATORY 2026

    Mit Intel Panther Lake Rugged Computing, militärischer KI-Bildverarbeitung und Lösungen zur Datensouveränität für die moderne Verteidigung

    PARIS, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- SINTRONES Technology Corp. (TPEx: 6680), ein weltweit tätiger Anbieter von robusten Embedded- und Edge-AI-Computing-Lösungen, wird auf der EUROSATORY 2026 vertreten sein (Halle 5B, Stand BC465). Das Unternehmen wird seine neuesten „Tactical Edge AI"-Computing-Plattformen für die Gefechtsfeldaufklärung, autonome Militäroperationen und missionskritische Verteidigungsanwendungen vorstellen. In Zusammenarbeit mit TEAMGROUP Industrial wird SINTRONES zudem integrierte Speicherlösungen vorstellen, die darauf ausgelegt sind, in modernen Verteidigungsumgebungen die uneingeschränkte Kontrolle über kritische Daten zu gewährleisten.

    SINTRONES showcases Tactical Edge AI computing platforms for defense, autonomy, and battlefield intelligence.

    Da militärische Operationen zunehmend auf KI-gestützte Aufklärung, autonome Systeme und cybersichere Infrastruktur angewiesen sind, benötigen Verteidigungsorganisationen robuste Computerplattformen, die in der Lage sind, riesige Datenmengen direkt an der taktischen Peripherie zu verarbeiten. SINTRONES wurde im Rahmen eines nach IEC 62443-4-1 zertifizierten sicheren Entwicklungszyklus entwickelt und gemäß den Umweltstandards der MIL-STD-810H validiert. Das Unternehmen bietet zuverlässige Edge-AI-Computing-Lösungen, die speziell für den Einsatz unter rauen Bedingungen und in missionskritischen Umgebungen konzipiert sind.

    „Verteidigungsorganisationen benötigen mehr als nur Rechenleistung. „Sie erfordern Echtzeit-Informationen, Widerstandsfähigkeit im Bereich Cybersicherheit und einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen", sagte Kevin Hsu, CEO von SINTRONES.

    „Tactical Edge AI"-Computing mit Intel Panther Lake

    Ein besonderes Highlight am Stand ist der robuste Fahrzeugcomputer VBOX-3650, der mit dem neuesten Intel Core Ultra Series 3-Prozessor (Codename Panther Lake) ausgestattet ist. Die Plattform verfügt über integrierte NPU- und GPU-Beschleunigung und wurde speziell für KI-gestützte militärische Mobilität, autonome Bodenfahrzeuge (UGVs), mobile Kommandosysteme und ISR-Anwendungen entwickelt, die Echtzeit-Informationen an der taktischen Front erfordern. Der VBOX-3650 bietet KI-Inferenz mit hohem Durchsatz, Reaktionszeiten mit geringer Latenz und energieeffiziente Leistung in einem kompakten, lüfterlosen Design und ermöglicht es Verteidigungsorganisationen, fortschrittliche KI-Fähigkeiten näher am Einsatzort einzusetzen.

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    PR Newswire (dt.)
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