BYD in die Formel 1? Rüstungs- und Drohnenfantasie bei Daimler Truck, Mercedes und HPQ Silicon!
Achtung bei BYD! Verzettelt sich der chinesische Elektroautohersteller? Im Heimatmarkt sorgt der Preiskampf für einbrechende Gewinne. Gleichzeitig fährt man bei der Europaexpansion den eigenen Zielen hinterher. In der Türkei gibt es Probleme, das …
Foto: esg-aktien.de
Achtung bei BYD! Verzettelt sich der chinesische Elektroautohersteller? Im Heimatmarkt sorgt der Preiskampf für einbrechende Gewinne. Gleichzeitig fährt man bei der Europaexpansion den eigenen Zielen hinterher. In der Türkei gibt es Probleme, das Schnellladenetz wird Milliarden kosten und ob der kolportierte Einstieg in die Formel 1 sinnvoll ist, ist diskussionswürdig. Da wirkt die Expansion bei HPQ Silicon schlüssiger. Nachdem die neue Batterie-Generation des Unternehmens bei Tests in Drohnen bereits überzeugt hat, hat man mit Partner Novacium jetzt auf der Eurosatory 2026 in Paris ein ganzes Drohnen-Antriebssystem vorgestellt. In den Rüstungsbereich wollen jetzt auch Daimler Truck und Mercedes. Starten bald Drohnen vom Dach der G-Klasse?
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