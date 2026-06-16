BYD in die Formel 1? Rüstungs- und Drohnenfantasie bei Daimler Truck, Mercedes und HPQ Silicon! Achtung bei BYD! Verzettelt sich der chinesische Elektroautohersteller? Im Heimatmarkt sorgt der Preiskampf für einbrechende Gewinne. Gleichzeitig fährt man bei der Europaexpansion den eigenen Zielen hinterher. In der Türkei gibt es Probleme, das …



