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    Persistent gibt Partnerschaft mit San Francisco Unicorns als offizieller Re(AI)magining-Partner bekannt

    Neudefinition der Rolle von KI, Daten und Entscheidungsintelligenz im Hochleistungssport

    SAN JOSE, Kalifornien, und PUNE, Indien, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab heute eine Partnerschaft mit den San Francisco Unicorns für die Major-League-Cricket-(MLC)-Saison 2026 bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Persistent als offizieller Re(AI)magining-Partner in der Premium-Partnerschaftsstufe des Teams fungieren. Die Partnerschaft unterstreicht den Fokus von Persistent darauf, KI und datengestützte Innovationen in reale Hochleistungsumgebungen zu integrieren, in denen Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit und Erkenntnisse über den Erfolg entscheiden.

    Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit der Strategie von Persistent, seine KI-gestützten Kompetenzen in Nordamerika auszubauen und eine engere Bindung zu Kunden zu schaffen, die in Echtzeit-Umgebungen mit hoher Entscheidungsintensität tätig sind. Die Partnerschaft wird im Rahmen der #GameReAImagined-Kampagne von Persistent umgesetzt, die untersucht, wie KI dazu beiträgt, die verborgene Ebene des Spiels durch Leistungserkenntnisse auf dem Spielfeld und ein intensiveres Fanerlebnis abseits des Spielfelds sichtbarer zu machen.

    Als offizieller Re(AI)magining-Partner wird Persistent gemeinsam mit dem Franchise Möglichkeiten in den Bereichen Daten, KI und Fan-Engagement ausloten und die Beziehung über das Sponsoring hinaus auf potenzielle Innovationsbereiche ausweiten. Da die MLC in wichtigen US-Märkten rasch expandiert, schafft die Partnerschaft ein überzeugendes Umfeld, um zu demonstrieren, wie Intelligenz, Analytik und Technologie sowohl die Leistung als auch die Fandom-Kultur prägen können.

    Im Rahmen der Partnerschaft wird Persistent auf den Team- und digitalen Plattformen stark präsent sein. Die Partnerschaft wurde als integrierte Engagement-Plattform konzipiert, einschließlich Markenpräsenz durch Bandenwerbung am Spielfeldrand, Team-Trikot-Branding und einer eigenen Markeninhalte-Plattform, der „Persistent Coaches' Corner". Zusammen verbinden diese Elemente Sichtbarkeit auf dem Spielfeld mit tiefgehendem Storytelling und kuratierten Interaktionen. Die Zusammenarbeit umfasst zudem eine eigene Hospitality-Suite, die Gelegenheiten schafft, mit Kunden und Partnern in Nordamerika in einem leistungsorientierten Umfeld in Kontakt zu treten, einschließlich ausgewählter, nur auf Einladung zugänglicher Erlebnisse, die ein tieferes Engagement ermöglichen.

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    Persistent gibt Partnerschaft mit San Francisco Unicorns als offizieller Re(AI)magining-Partner bekannt Neudefinition der Rolle von KI, Daten und Entscheidungsintelligenz im Hochleistungssport SAN JOSE, Kalifornien, und PUNE, Indien, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ - Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im …
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