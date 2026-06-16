Von der Mine zum Rechenzentrum: Wie Talen Energy, American Atomics und Amazon den KI-Strom der Zukunft sichern

Die Künstliche Intelligenz hat eine Achillesverse: Sie braucht Strom rund um die Uhr. Strom rund um die Uhr braucht Kernkraft. Kernkraft braucht Uran. Und genau hier klaffen Angebot und Nachfrage immer weiter auseinander. Während Amazon Hunderte …



