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    Von der Mine zum Rechenzentrum: Wie Talen Energy, American Atomics und Amazon den KI-Strom der Zukunft sichern

    Die Künstliche Intelligenz hat eine Achillesverse: Sie braucht Strom rund um die Uhr. Strom rund um die Uhr braucht Kernkraft. Kernkraft braucht Uran. Und genau hier klaffen Angebot und Nachfrage immer weiter auseinander. Während Amazon Hunderte …

    Von der Mine zum Rechenzentrum: Wie Talen Energy, American Atomics und Amazon den KI-Strom der Zukunft sichern
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Künstliche Intelligenz hat eine Achillesverse: Sie braucht Strom rund um die Uhr. Strom rund um die Uhr braucht Kernkraft. Kernkraft braucht Uran. Und genau hier klaffen Angebot und Nachfrage immer weiter auseinander. Während Amazon Hunderte Milliarden in KI-Infrastruktur pumpt und Energieversorger wie Talen Energy mit Langfristverträgen die atomare Grundlast sichern, droht dem gesamten Sektor eine Engstelle, die kaum jemand auf dem Schirm hat. American Atomics arbeitet mit Hochdruck daran, sie zu beheben.

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