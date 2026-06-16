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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 16. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 09:00 LUX Befesa, 09:30 SWE Securitas, 10:00 DEU
    • 14:30 Equinor, 14:30 Mastercard, 15:00 Verve Group
    • 04:00 CHN Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion
    TAGESVORSCHAU - Termine am 16. Juni 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. Juni

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung
    09:30 SWE: Securitas, Investor Day
    10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung
    10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung
    14:30 NOR: Equinor, Kapitalmarkttag
    14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung
    15:00 DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag
    17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    SWE: Volvo Car, Q2 Pre-Close Call
    PRT: EDP, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26
    04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26
    06:30 AUT: Zentralbank, Zinsentscheid
    09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/26
    14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland

    13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg

    FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump.

    LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister

    LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

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