Manganese X Energy geht nach der ersten Leistungsvalidierung in die Endphase des Batteriequalifizierungsprogramms von C4V über

Montreal, Quebec – 16. Juni 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) („Manganese X“ oder das „Unternehmen“) freut sich, ein Update zu seinem Qualifizierungsprogramm für Batteriematerialien mit Charge CCCV LLC („C4V“) zu geben. Das hochreine Manganmaterial des Unternehmens ist in Phase 3, der letzten Stufe des Batterie-Qualifizierungsprogramms von C4V, übergegangen: Bewertung von mehrlagigen Voll-Pouch-Zellen. Diese Prüfung auf kommerziellem Niveau ist Teil des „Digital DNA Supply Chain Qualification Program“ von C4V.

C4V hat das Unternehmen darüber informiert, dass die erste technische Analyse ergeben hat, dass das hochreine Manganmaterial von Manganese X Energy Corp die anfänglichen strengen Spezifikationen und Leistungsanforderungen für den Übergang in diese letzte Testphase erfüllt und somit für den Übergang in diese abschließende Testphase qualifiziert ist. Die Phase-3-Bewertung mittels mehrlagiger Voll-Pouch-Zellen wird voraussichtlich etwa sechs Monate dauern. Während des Programms werden zudem Zwischenberichte zu den Leistungsergebnissen erwartet.

Das Manganmaterial in Batteriequalität von Manganese X Energy Corp. stammt aus dem Projekt Battery Hill, einer der größten Manganlagerstätten in Nordamerika. Das Projekt Battery Hill befindet sich derzeit im Stadium der Vormachbarkeitsstudie und liegt in der Nähe von Woodstock in New Brunswick, Kanada.

CEO Martin Kepman sagte: „Die Bestätigung, dass unser hochreines Mangan die anfänglichen strengen Spezifikationen und Leistungsanforderungen von Phase 3 erfüllt hat, stärkt unser Vertrauen in die Fähigkeit von Battery Hill, ein wichtiges Material für die nordamerikanischen Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher zu liefern. Dieser wichtige Fortschritt bringt uns der Etablierung einer strategischen Partnerschaft mit C4V näher und könnte künftige kommerzielle Gespräche, einschließlich möglicher Abnahmevereinbarungen unterstützen. Die Langlebigkeit und Stabilität unseres Materials könnten potenziell neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit von Batterien setzen. Wir freuen uns, zu den Phase-3-Tests überzugehen, um das kommerzielle Anwendungspotenzial unseres Materials weiter zu demonstrieren.“

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