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    Chinas Automarkt schwächelt - VW sieht keine schnelle Wende

    Für Sie zusammengefasst
    • Volkswagen sieht für China Markt gedämpft
    • Verkäufe vollelektrischer Fahrzeuge wachsen weiter
    • Gesamtmarkt Neufahrzeuge dürfte unter 21 Millionen
    Chinas Automarkt schwächelt - VW sieht keine schnelle Wende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PEKING (dpa-AFX) - Volkswagen blickt für den Rest des Jahres gedämpft auf die Entwicklung des chinesischen Fahrzeugmarktes. "Der chinesische Automobilmarkt steht unter zunehmendem Druck", teilte der Volkswagen-Konzern in Peking mit. Zudem sei nicht zu erwarten, dass sich der Markt im Jahresverlauf erhole und Verluste wieder aufgeholt werden könnten.

    Die Wolfsburger rechnen damit, dass der Gesamtmarkt für Neufahrzeuge auf unter 21 Millionen Fahrzeuge zurückgehen wird. "Die Volkswagen Group China kann sich diesem Trend nicht entziehen. Wir passen unsere Pläne entsprechend an", erklärte Deutschlands größter Autobauer. Weitere Details zu den Anpassungen wurden nicht genannt.

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    Zuvor hatte Chinas Verband für Personenkraftwagen (CPCA) für die ersten fünf Monate dieses Jahres einen Absatzrückgang von 19,5 Prozent verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum vermeldet. Als Gründe für die Marktentwicklung führte Volkswagen Änderungen in der Förder- und Steuerpolitik, steigende Kraftstoffpreise und den anhaltenden Preiswettbewerb an, die das Verbrauchervertrauen beeinflusst und die Gesamtnachfrage belastet hätten.

    Parallel gibt sich der Konzern optimistisch. "Unsere Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen wachsen weiterhin stetig", teilte das Unternehmen mit, das an diesem Donnerstag zur Hauptversammlung lädt. Mit strategischen Neuausrichtungen und einer Modelloffensive für Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge sei man für das "herausfordernde Marktumfeld gut aufgestellt", hieß es weiter./jon/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 68,53 auf Lang & Schwarz (15. Juni 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um -5,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 34,27 Mrd..





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursentwicklung der BMW-Aktie: Stimmen sehen BMW als unterbewertet (Marktwert ~41 Mrd., KGV ~5–6 für 2027, Dividendenrendite ~6%, Analystenziel >90 €) bei gleichzeitigem Kursabsturz auf Jahrestiefs. Diskutiert werden die Neue Klasse/Einplattform-Strategie, Großaufträge und starke Nachfrage (iX3 ausverkauft), aber auch Rückrufe beim iX3, wachsende China‑Konkurrenz und Unsicherheit über Dividende und kurzfristiges Abwärtsrisiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BMW eingestellt.

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