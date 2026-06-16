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    Niedersachsens Ministerpräsident Lies vermisst 'Zielbild' der Bundesregierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung vermittelt Ergebnis der Reformen nicht
    • Schulterschluss Politik Wirtschaft und Gewerkschaften
    • Wirtschaft ankurbeln als Grundlage guter Sozialpolitik
    Niedersachsens Ministerpräsident Lies vermisst 'Zielbild' der Bundesregierung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HANNOVER (dpa-AFX) - Die Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) vermittelt für Niedersachsens Ministerpräsidenten Olaf Lies bislang zu wenig, welches Ergebnis sie mit ihren Reformplänen erreichen will. "Vielleicht sind viele Menschen bereit zu Reformen und Veränderungen. Aber sie müssen doch wissen, wofür sie das tun. Was ist am Ende das Bessere, das entsteht? Das zu transportieren, ist der Bundesregierung bisher nicht gut genug gelungen", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

    Lies wünscht sich einen Schulterschluss für eine Aufbruchstimmung im Land: "Da müssen wir alle hinkommen - die Politik, die Wirtschaft, die Gewerkschaften, die Verbände", sagte er. "Das, was vor uns liegt, wird nicht einfach. Wir müssen gemeinsam aber besser erklären, wofür wir das tun. Dieses Zielbild ist im Moment verloren gegangen."

    Fokus Wirtschaft: "Wir können da rauskommen"

    Die Stimmung in Deutschland hält der Regierungschef für zu negativ und pessimistisch. "Ich erlebe kaum noch eine Veranstaltung, wo nicht der Eindruck entsteht, wir leben in einem Land, das nicht mehr sanierungsfähig sei", sagte er. Im Kontakt mit Delegationen aus dem Ausland sehe er dagegen immer wieder, dass die Voraussetzungen weiterhin gut seien. "Die aktuelle wirtschaftliche Lage ist schwierig. Aber wir können da rauskommen."

    Der Fokus müsse sein, "alles, wirklich alles dafür zu tun, dass diese Wirtschaft anzieht", denn ohne gute Wirtschaft werde man auch keine gute Sozialpolitik machen. "Irgendwer muss das Geld ja auch erwirtschaften", sagte Lies./cwe/DP/zb






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