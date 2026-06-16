Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber in den USA befürchtet
- Absturz einer B-52 kurz nach dem Start bei Edwards
- Acht Crewmitglieder, keine Überlebenden erwartet
- US-Militär rechnet nicht mit Überlebenden
EDWARDS (dpa-AFX) - Nach dem Absturz eines Bombers vom Typ B-52 mit acht Besatzungsmitgliedern an Bord rechnet das US-Militär nicht mit Überlebenden. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start, teilte der Militärstützpunkt Edwards Air Force Base im Bundesstaat Kalifornien mit./jcf/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 229,0 auf NYSE (16. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +5,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 155,01 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +20,11 %/+28,85 % bedeutet.