Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber in den USA befürchtet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 229,0 auf NYSE (16. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +5,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 155,01 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +20,11 %/+28,85 % bedeutet.