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    Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber in den USA befürchtet

    Für Sie zusammengefasst
    • Absturz einer B-52 kurz nach dem Start bei Edwards
    • Acht Crewmitglieder, keine Überlebenden erwartet
    • US-Militär rechnet nicht mit Überlebenden
    Acht Tote bei Absturz von B-52-Bomber in den USA befürchtet
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    EDWARDS (dpa-AFX) - Nach dem Absturz eines Bombers vom Typ B-52 mit acht Besatzungsmitgliedern an Bord rechnet das US-Militär nicht mit Überlebenden. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start, teilte der Militärstützpunkt Edwards Air Force Base im Bundesstaat Kalifornien mit./jcf/DP/zb

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    ISIN:US0970231058WKN:850471
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    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 229,0 auf NYSE (16. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +5,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 155,01 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +20,11 %/+28,85 % bedeutet.





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