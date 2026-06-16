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    Unicef

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    Klimakrise bedroht fast jedes Kind

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 1,1 Milliarden Kinder erleben drei Klimarisiken
    • Kinder sind körperlich anfälliger und leiden stärker
    • In Deutschland sind 8,3 Mio Kinder von Hitze und Dürre betroffen
    Unicef - Klimakrise bedroht fast jedes Kind
    Foto: Siarhei - 356130783

    KÖLN (dpa-AFX) - Fast die Hälfte aller Kinder weltweit - rund 1,1 Milliarden - ist einem Unicef-Bericht zufolge mindestens drei Klimagefahren gleichzeitig ausgesetzt. Dürren, extreme Hitze über 35 Grad und Hitzewellen sind demnach die häufigste Kombination von Klimagefahren. Das geht aus dem vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen veröffentlichten Kinder-Klimarisiken-Bericht 2026 hervor. Nahezu jedes Kind der Welt sei mindestens einer Klimagefahr ausgesetzt, heißt es dort.

    Kinder leiden demnach stärker unter den Folgen des Klimawandels als Erwachsene. Sie sind körperlich empfindlicher und anfälliger für Krankheiten, da sich ihre Körper schneller erhitzen und sie weniger effizient schwitzen. Sie atmen doppelt so schnell wie Erwachsene und inhalieren dadurch mehr Schadstoffe. Außerdem benötigen sie mehr Nahrung und Wasser pro Kilogramm Körpergewicht, und ihre Überlebenschancen bei extremen Wetterereignissen sind geringer.

    Der nun veröffentlichte Bericht untersucht die Verletzlichkeit von Kindern gegenüber acht Klimagefahren: Dürren, extreme Hitze, Brände, Hitzewellen, Küstenüberschwemmungen, Flussüberschwemmungen, Sand- und Staubstürme sowie Tropenstürme. Ein Klimarisiko-Atlas mit hochauflösenden Daten stellt dar, wo auf der Welt welche Klimarisiken wie intensiv auftreten. Das könne Regierungen und anderen Entscheidungsträgern helfen, besser zu planen und effektiver in Versorgungsstrukturen zu investieren, sagte Unicef-Direktorin Catherine Russell.

    In vielen Regionen überlagern sich mehrere Klimakrisen

    Der Atlas macht den Angaben zufolge deutlich, dass sich Klimarisiken in vielen Regionen überlagern und gegenseitig verstärken. Am häufigsten treten Dürren, extreme Hitze und Hitzewellen gemeinsam auf. Fast 300 Millionen Kinder leben in Risikogebieten für diese drei Gefahren.

    Mit der zweithäufigsten Kombination von Dürren, extremer Hitze und tropischen Stürmen sind weltweit mehr als 115 Millionen Kinder konfrontiert. Eine der am stärksten betroffenen Regionen ist dem Bericht zufolge die Sahel-Region in Afrika. Hier sind mehr als vier Millionen Kinder gleichzeitig den Gefahren von Hitzewellen, extremer Hitze sowie Sand- und Staubstürmen ausgesetzt. Ebenfalls stark betroffen sind die asiatischen Länder Bangladesch, Myanmar und Pakistan.

    In Deutschland haben Kinder eine im globalen Vergleich sehr gute Grundversorgung, etwa in den Bereichen Gesundheit, Zugang zu Wasser und sozialer Absicherung. Dennoch erleben nach Unicef-Erkenntnissen in Deutschland 97,5 Prozent der Kinder mindestens eine Klimaauswirkung und 66,5 Prozent mindestens zwei gleichzeitig. Hitzewellen und Dürren seien die dominierenden Klimaereignisse, so Unicef. Die Kombination aus beiden betreffe 8,3 Millionen Kinder in Deutschland.

    "Kinder und Jugendliche sind am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich, doch die Auswirkungen treffen ihre Generation und die folgenden besonders hart", sagte der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider. "Auch Deutschland muss seinen Beitrag leisten - beim Klimaschutz ebenso wie bei der Unterstützung besonders betroffener Länder."/cd/DP/zb







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