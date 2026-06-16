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    Dividendenkalender

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    Heute im Dividendenkalender: Diese Aktien werden ex Dividende gehandelt

    Der tägliche Dividenden-Check zeigt, welche Aktien heute ex Dividende notieren. Grundlage ist der wallstreetONLINE Dividendenkalender.

    Dividendenkalender - Heute im Dividendenkalender: Diese Aktien werden ex Dividende gehandelt
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 16.06.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Dividendenaktien im Überblick: Ex-Dividenden-Termine vom 16.06.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Hewlett Packard Enterprise
    		US +2,82 % quartalsweise 0,14USD
    GE Vernova
    		US - quartalsweise 0,50USD
    HCA Healthcare
    		US +0,78 % quartalsweise 0,78USD
    The Western Union Company
    		US +7,79 % quartalsweise 0,24USD
    Telefonica
    		ES +5,76 % interim 0,15EUR
    Oxford Square Capital
    		US +14,42 % monatlich 0,04USD
    Prologis
    		US +3,18 % quartalsweise 1,07USD
    Rubis SCA
    		FR +9,94 % interim 2,07EUR
    BlackRock TCP Capital
    		US +14,77 % quartalsweise 0,17USD
    Ecolab
    		US +0,97 % quartalsweise 0,73USD
    TriplePoint Venture Growth BDC
    		US +15,99 % quartalsweise 0,23USD
    Rayonier
    		US +9,47 % quartalsweise 0,26USD
    Ares Management Registered (A)
    		US +2,53 % quartalsweise 1,35USD
    Meritage Homes
    		US +1,74 % quartalsweise 0,48USD
    Entravision Communications (A)
    		US +10,13 % quartalsweise 0,05USD
    Fidus Investment Corporation
    		US +11,96 % quartalsweise 0,62USD
    Belden
    		US +0,20 % quartalsweise 0,05USD
    Universal Display
    		US +0,89 % quartalsweise 0,50USD
    Permian Resources Registered (A)
    		US +4,56 % quartalsweise 0,16USD
    Lamar Advertising Registered (A)
    		US +4,60 % quartalsweise 1,60USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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