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    Infracore plant Börsengang: Kotierung an der SIX Swiss Exchange

    Infracore, führender Schweizer Spitalimmobilien-Spezialist, bereitet den Gang an die SIX Swiss Exchange vor und will mit frischem Kapital weiteres Wachstum finanzieren.

    Infracore plant Börsengang: Kotierung an der SIX Swiss Exchange
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Infracore plant einen Börsengang und Kotierung an der SIX Swiss Exchange; das Angebot soll voraussichtlich in den kommenden Wochen erfolgen und umfasst ein öffentliches Angebot in der Schweiz sowie Privatplatzierungen ausserhalb der USA und der Schweiz; angestrebter Bruttoerlös rund CHF 200 Mio.
    • Nettoerlöse sollen primär zur Finanzierung der Sale-and-Leaseback-Pipeline und zur Rückzahlung eines Aktionärsdarlehens von rund CHF 55.1 Mio. verwendet werden; verbleibende Mittel für die Entwicklungspipeline und Stärkung der Kapitalstruktur.
    • Unternehmensprofil: Schweizer Spezialist für Spitalimmobilien (gegründet 1997) mit 47 Liegenschaften an 19 Top-Standorten, Portfolio-Wert ca. CHF 1.4 Mrd. und Gesamtmietfläche 221'157 m² (Stand 31.12.2025).
    • Mietverhältnisse: Langfristige, inflationsindexierte Verträge, sehr niedrige Leerstandsquote von 1.3% und hohe Vertragslaufzeiten (WAULT 28.7 Jahre); Hauptmieter sind Einheiten des Swiss Medical Network.
    • Finanzkennzahlen (Geschäftsjahr 2025): Erträge CHF 66.1 Mio., laufende Bruttorendite 5.5% / Nettorendite nach Capex 4.5%, FFO-Rendite rund 6.1%, Netto-LTV ca. 44% und EBITDA-Marge ~91.3%.
    • Wachstumsstrategie: organisches Wachstum durch Optimierungs-/Erweiterungsprojekte und Entwicklungspipeline von 42'053 m² sowie verstärktes Wachstum via Sale-and-Leaseback (z. B. See-Spital Horgen); Cornerstone-Commitments von CHF 75–80 Mio. (Cohen & Steers, Swiss Finance & Property); Citigroup und Zürcher Kantonalbank als Joint Global Coordinators.







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    Infracore plant Börsengang: Kotierung an der SIX Swiss Exchange Infracore, führender Schweizer Spitalimmobilien-Spezialist, bereitet den Gang an die SIX Swiss Exchange vor und will mit frischem Kapital weiteres Wachstum finanzieren.
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