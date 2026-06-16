Cicor verkauft Standort Tunesien und steigert EBITDA um 10 Mio. CHF
Cicor setzt zu einem tiefgreifenden Umbau an: Der Standort in Tunesien wird verkauft, Strukturen gestrafft und Produktion verlagert – mit klarem Fokus auf höhere Profitabilität.
Foto: Cicor Management AG
- Cicor verkauft seinen Produktionsstandort in Tunesien mit rund 90 Mitarbeitenden zu einem Kaufpreis von EUR 1,3 Millionen, um die Profitabilität zu steigern.
- Das Profitabilitätssteigerungsprogramm soll jährliche EBITDA-Verbesserungen von über CHF 10 Millionen bringen, wobei ein Großteil bereits im zweiten Halbjahr 2026 realisiert werden soll.
- Im Jahr 2026 werden einmalige Kosten im mittleren einstelligen Millionenbereich (CHF) für die Umsetzung des Programms erwartet, hauptsächlich im ersten Halbjahr.
- Die Maßnahmen führen zu einem Stellenabbau von rund 220 Mitarbeitenden (5% der Belegschaft), inklusive der Veräußerung des Standorts in Tunesien.
- Cicor bestätigt seine Finanzprognose für 2026: Umsatz zwischen CHF 700 Mio. und CHF 750 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von CHF 70 Mio. bis CHF 80 Mio.
- Weitere Effizienzmaßnahmen umfassen die Verlagerung von Produktionsaktivitäten nach Marokko, Großbritannien und Indonesien sowie die Straffung der Managementstrukturen in mehreren Ländern.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Cicor Technologies ist am 23.07.2026.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte