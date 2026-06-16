Infracore-Börsengang: AEVIS auf dem Weg zur Investmentgesellschaft
Mit dem geplanten Börsengang von Infracore schärft AEVIS VICTORIA ihr Profil als Investmentgesellschaft und rückt den Wert ihres Healthcare-Portfolios stärker in den Fokus.
Foto: adobe.stock.com
- Infracore plant einen Börsengang, was für AEVIS VICTORIA einen Schritt in Richtung Transformation in eine Investmentgesellschaft darstellt.
- Der Börsengang von Infracore soll die Sichtbarkeit und Transparenz ihrer Beteiligung erhöhen und den Marktwert klarer machen.
- Infracore ist eine strategische Beteiligung im Health-Care-Investmentportfolio von AEVIS und besitzt ein Portfolio an Spitalimmobilien in der Schweiz.
- AEVIS beabsichtigt, ihren Anteil an Infracore gemeinsam mit ihrem Partner MPT zu halten und das Unternehmen in seiner Entwicklung zu unterstützen.
- Der Börsengang soll mehr Klarheit über den Wert der Beteiligungen von AEVIS schaffen und die Strategie der Wertschöpfung durch strategische Beteiligungen in Healthcare und Hospitality stärken.
- AEVIS investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur, mit bedeutenden Beteiligungen wie Swiss Medical Network, MRH Switzerland, Infracore, Swiss Hotel Properties und NESCENS.
0,00 %
-2,50 %
-6,51 %
-10,49 %
-4,88 %
-28,63 %
+13,75 %
+206,05 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte