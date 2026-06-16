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    Infracore-Börsengang: AEVIS auf dem Weg zur Investmentgesellschaft

    Mit dem geplanten Börsengang von Infracore schärft AEVIS VICTORIA ihr Profil als Investmentgesellschaft und rückt den Wert ihres Healthcare-Portfolios stärker in den Fokus.

    Infracore-Börsengang: AEVIS auf dem Weg zur Investmentgesellschaft
    Foto: adobe.stock.com
    • Infracore plant einen Börsengang, was für AEVIS VICTORIA einen Schritt in Richtung Transformation in eine Investmentgesellschaft darstellt.
    • Der Börsengang von Infracore soll die Sichtbarkeit und Transparenz ihrer Beteiligung erhöhen und den Marktwert klarer machen.
    • Infracore ist eine strategische Beteiligung im Health-Care-Investmentportfolio von AEVIS und besitzt ein Portfolio an Spitalimmobilien in der Schweiz.
    • AEVIS beabsichtigt, ihren Anteil an Infracore gemeinsam mit ihrem Partner MPT zu halten und das Unternehmen in seiner Entwicklung zu unterstützen.
    • Der Börsengang soll mehr Klarheit über den Wert der Beteiligungen von AEVIS schaffen und die Strategie der Wertschöpfung durch strategische Beteiligungen in Healthcare und Hospitality stärken.
    • AEVIS investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur, mit bedeutenden Beteiligungen wie Swiss Medical Network, MRH Switzerland, Infracore, Swiss Hotel Properties und NESCENS.


    AEVIS VICTORIA

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    ISIN:CH0478634105WKN:A2PLW7
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