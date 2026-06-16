🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    ROUNDUP

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vertrauen in Nachrichten bleibt trotz Social-Media-Boom hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Vertrauen in Nachrichten in Deutschland bleibt stabil
    • Suchmaschinen genießen mehr Vertrauen als Social Media
    • Soziale Medien werden vor allem ergänzend genutzt
    ROUNDUP - Vertrauen in Nachrichten bleibt trotz Social-Media-Boom hoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz der wachsenden Bedeutung sozialer Medien bleibt das Vertrauen in Nachrichten in Deutschland dem "Reuters Institute Digital News Report 2026" zufolge stabil. 46 Prozent der erwachsenen Internetnutzerinnen und -nutzer gaben demnach an, dem Großteil der Nachrichten meist vertrauen zu können. Gegenüber 2025 sei der Anteil nahezu unverändert und liege zugleich etwas über den Werten von 2023 und 2024. Deutschland gehöre damit zu den wenigen Ländern, in denen das Vertrauen zuletzt nicht zurückgegangen sei, sagte die Co-Autorin Julia Behre der Deutschen Presse-Agentur.

    "Wenn wir Menschen fragen, welchen Nachrichteninhalten sie in sozialen Medien die größte Aufmerksamkeit schenken, dann sind das häufig Angebote traditioneller Nachrichtenmedien - auch bei jungen Menschen", so Behre. Denn auch junge Menschen hätten ein Gespür dafür, welchen Marken sie vertrauen können - bei aller Social-Media-Nutzung, bei aller Influencer-Affinität und bei aller KI-Freude.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    630,31€
    Basispreis
    3,43
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    556,17€
    Basispreis
    3,45
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dem Report zufolge, den das Leibniz-Institut für Medienforschung (Hans-Bredow-Institut) als deutscher Partner veröffentlicht hat, wird Nachrichten, die über Suchmaschinen vermittelt werden, mehr Vertrauen entgegengebracht als Nachrichten in sozialen Medien oder Antworten von KI-Chatbots. 24 Prozent der Onliner im Alter ab 18 Jahren gaben an, Nachrichten in Suchmaschinen meist vertrauen zu können. Jeweils 13 Prozent sagten, dass sie Nachrichten in sozialen Medien und in Antworten von KI-Chatbots vertrauen.

    Soziale Medien meist als Ergänzung

    Zugleich gewinnen laut Umfrage soziale Medien als Nachrichtenquelle weiter an Bedeutung: 36 Prozent der erwachsenen Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland kommen in einer gewöhnlichen Woche über soziale Medien mit Nachrichten in Kontakt. Bei den 18- bis 24-Jährigen liegt der Anteil bei 60 Prozent. Für 44 Prozent dieser Altersgruppe sind soziale Medien inzwischen die wichtigste Nachrichtenquelle.

    "Tatsächlich waren wir auch ein bisschen überrascht über den teilweise doch großen Ansprung der Anteile der Bevölkerung, die soziale Medien als Quelle für Nachrichten nutzen und auch als ihre Hauptquelle bezeichnen", sagte Co-Autor Sascha Hölig. Einen Grund zur Sorge sieht er darin jedoch nicht. "Die Nutzenden sind angestiegen, aber nicht diejenigen, die sich nur auf soziale Medien als Nachrichtenquelle verlassen." Soziale Medien würden in aller Regel ergänzend zu anderen Nachrichtenangeboten genutzt. "Von daher würde ich da jetzt nicht den Untergang prophezeien wollen."

    Bekannte Marken bleiben wichtig

    Auch Co-Autorin Julia Behre betont, dass soziale Medien von vielen Menschen nicht vorrangig genutzt würden, um sich zu informieren. Die Menschen nutzten die Plattformen, "um sich zu unterhalten oder mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben". Trotzdem kämen sie dort mit Nachrichten in Kontakt.

    Den etablierten Nachrichtenmedien werde nach wie vor zu großen Teilen vertraut, sagte Co-Autor Hölig. "Man weiß, was man dort bekommt." In sozialen Medien gebe es ein breites Feld: etablierte Nachrichtenangebote, aber auch Influencer und andere Akteure mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. "Das ist für viele Menschen interessant als Ergänzung, aber eben nicht als einzige Quelle. Gerade in Deutschland erwarten viele Menschen von Nachrichten weiterhin eine möglichst neutrale Berichterstattung", so Hölig.

    Newsfluencer nicht als Ersatz

    Eine Rolle spielen auch sogenannte Newsfluencer oder News Creator. Jeweils 13 Prozent der erwachsenen Internetnutzerinnen und -nutzer gaben an, in der vergangenen Woche Inhalte von Influencern genutzt zu haben, die sich hauptsächlich oder zumindest gelegentlich mit Nachrichten befassen. Bei den 18- bis 24-Jährigen liegen die Werte bei 30 beziehungsweise 28 Prozent.

    Im Report sind damit typischerweise im Internet bekannte Personen gemeint, die vor allem in sozialen Medien, aber zum Beispiel auch in Podcasts unterwegs sind und sich mit Nachrichtenthemen befassen. Die Abgrenzung solcher Akteure ist demnach nicht immer trennscharf.

    Hölig sieht Newsfluencer nicht als Ersatz für klassische Nachrichtenangebote. "Newsfluencer übernehmen in meinen Augen eine andere Funktion als klassische Nachrichtenformate. Sie sind oft etwas unterhaltsamer aufbereitet und leichter verständlich." Gleichzeitig träten sie häufig mit einer besonderen Perspektive oder Haltung auf. "Das ersetzt aber nicht die Nachrichtenangebote, die Glaubwürdigkeit und eine möglichst unparteiische Berichterstattung bieten. Das ist ein Nachrichtenbedürfnis, das nach wie vor ganz weit vorne steht." Es sei eher als Ergänzung zu klassischen Nachrichten zu verstehen und nicht als Ersatz.

    KI bislang Randphänomen

    Auch KI-Chatbots spielen bei der Nachrichtennutzung bislang nur eine kleine Rolle. 5 Prozent der erwachsenen Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland gaben an, in der vergangenen Woche einen Chatbot verwendet zu haben, um sich über Nachrichten zu informieren.

    Hölig sieht in der Technologie zwar Potenzial. "Chatbots bieten durchaus Vorteile. Die Nutzenden können Nachfragen stellen oder sich Themen nach ihren Bedürfnissen zusammenfassen lassen", sagte er. "Das ist ein großes Pfund, das Chatbots mitbringen."

    Einen grundlegenden Wandel der Nachrichtennutzung sehen die Forschenden derzeit jedoch nicht. "In Bezug auf Nachrichten sehen wir diesen Wandel im Moment zumindest noch nicht."

    Studie in 48 Ländern

    Das Leibniz-Institut für Medienforschung (Hans-Bredow-Institut) ist deutscher Partner des "Reuters Institute Digital News Report 2026". Für den Bericht wurden den Angaben zufolge pro Land 2026 rund 2.000 Personen befragt. Insgesamt basiere die Studie in der vierzehnten Wiederholung auf den Antworten von fast 100.000 Befragten aus 48 Ländern auf sechs Kontinenten./svv/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 593,5 auf Nasdaq (16. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 839,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 908,00USD was eine Bandbreite von +36,48 %/+53,00 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Vertrauen in Nachrichten bleibt trotz Social-Media-Boom hoch Trotz der wachsenden Bedeutung sozialer Medien bleibt das Vertrauen in Nachrichten in Deutschland dem "Reuters Institute Digital News Report 2026" zufolge stabil. 46 Prozent der erwachsenen Internetnutzerinnen und -nutzer gaben demnach an, dem …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     