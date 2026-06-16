JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 56,50 auf 60,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani sieht nun einen klareren Wachstumskurs für die Bonner, wie sie am Montagabend schrieb. Sie geht davon aus, dass die Markterwartungen weiterhin getoppt werden, und liegt mit ihrer operativen Ergebnisprognose für das zweite Quartal laut eigenen Angaben um 5 Prozent über dem Konsens. Dabei seien die Aktien angesichts der Gewinnaussichten bis 2029 attraktiv bewertet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 18:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 52,14EUR auf Lang & Schwarz (15. Juni 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 56,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 56,50
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