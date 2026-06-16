JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten seien die einzige europäische Pharmagröße, die glaubhaft auf Premiumwachstum bis mindestens 2030 vertrauen dürfe, schrieb Michael Leuchten am Montag. Der nächste Kurstreiber werde die AVANZAR-Lungenkrebsstudie, für die er optimistisch ist./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 153,4EUR auf Lang & Schwarz (15. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 180

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

