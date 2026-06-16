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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Leichte Verluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax nach positivem Wochenstart mit leichten Verlusten
    • US-Börsen beflügelt nach Iran-Abkommen mit Rekord
    • Asien uneinheitlich nach Freude und mehr Zurückhaltung
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Verluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem positiven Wochenstart zeichnen sich im Dax am Dienstag etwas tiefere Kurse ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start etwa 0,2 Prozent tiefer auf 24.855 Punkte. Am Montag war er in der ersten Freude über das am Wochenende tatsächlich finalisierte Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges zunächst auf 25.085 Punkte angesprungen. Es fehlten aber schnell die Anschlusskäufe, da der Dax in der Aussicht auf einen Deal bereits am Freitag stark angezogen hatte. Mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank und dem großen Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag fällt eine Trendprognose zunächst schwer. Wichtig für die Marktstimmung bleibt auch der weitere Erfolg von SpaceX-Aktien nach dem Rekord-Börsengang.

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    USA: - GEWINNE - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges hat die US-Börsen am Montag beflügelt. Die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen stark an, und der Leitindex Dow Jones Industrial erreichte ein Rekordhoch. Anleger reagierten erleichtert auf den deutlich gesunkenen Ölpreis, denn dadurch wurden vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh Inflationssorgen gelindert.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach der Freude über ein Abkommen zur Beilegung des Iran-Kriegs am Vortag prägt mehr Zurückhaltung das Geschehen. Die USA und der Iran hatten sich nach wochenlangen Verhandlungen auf ein Rahmenabkommen verständigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte nach dem Kurssprung am Vortag zuletzt um 0,3 Prozent zu. Die japanische Notenbank hatte den Leitzins am Morgen wie erwartet auf den höchsten Stand seit 1995 erhöht. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um rund 1,2 Prozent nachgab.

    ^
    DAX 24.894,01 1,05%
    XDAX 24.865,05 0,79%
    EuroSTOXX 50 6.229,43 0,68%
    Stoxx50 5.295,26 0,14%

    DJIA 51.671,03 0,92%
    S&P 500 7.554,29 1,65%
    NASDAQ 100 30.543,92 3,06%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
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    RENTEN:

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    Bund-Future 126,25 0,02%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1579 -0,10%
    USD/Yen 160,28 -0,03%
    Euro/Yen 185,58 -0,13%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 66.018 -0,40%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 82,81 -0,36 USD WTI 80,62 -0,13 USD°

    /jha/

    DAX

    +0,26 %
    +1,31 %
    +4,94 %
    +5,60 %
    +5,84 %
    +52,37 %
    +57,83 %
    +161,98 %
    +220,14 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 24.872 auf Lang & Schwarz (16. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +21,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,36 Bil..





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