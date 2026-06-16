Zinswende in Japan, Europas Märkte atmen durch, Gold steigt

Der Nikkei 225 kletterte im Tagesverlauf auf ein neues Intraday-Rekordhoch. Weniger positiv verlief der Handel im restlichen asiatischen Raum. Neue Wirtschaftsdaten aus China zeigten, dass die Konsumausgaben dort erstmals seit der Pandemie schrumpften, was den Hang Seng Index in Hongkong um über 1,2 Prozent ins Minus drückte. Die australische Notenbank beließ ihre Raten derweil unverändert, um die heimische Konjunktur zu schonen.

Der Dienstag steht ganz im Zeichen der internationalen Notenbanken, angeführt von einer historischen Entscheidung in Asien. Die Bank of Japan hat ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 1,0 Prozent angehoben – den höchsten Stand seit 1995. Da dieser Schritt zur Eindämmung der Währungsschwäche und der importierten Inflation von Ökonomen weitgehend erwartet worden war, reagierte der japanische Aktienmarkt mit Erleichterung:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf dem europäischen Kontinent präsentieren sich die Anleger am Vormittag zurückhaltend. Die Euro Stoxx 50 Futures bewegen sich kaum von der Stelle und spiegeln eine abwartende Haltung wider. Auch für den deutschen Leitindex zeichnet sich ein verhaltener Start ab: Die DAX-Futures notierten im frühen Eurex-Handel leicht im Minus und verlieren moderate 25 Punkte auf 24.894 Zähler.

Die Marktteilnehmer blicken gespannt auf die im Laufe der Woche anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank, von denen jedoch vorerst keine weiteren Straffungen erwartet werden.

An den US-Märkten zeichnet sich nach der fulminanten Rallye vom Montag eine Verschnaufpause ab. Die Futures auf den S&P 500 und den Dow Jones zeigen sich im frühen Handel kaum verändert, während die technologieorientierten Nasdaq-100-Futures leicht nachgeben. Am Vortag hatte die Nachricht über das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die Wall Street noch beflügelt. US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance besiegelten eine Absichtserklärung, die eine vollständige und gebührenfreie Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus ab Freitag vorsieht. Dies löste einen Einbruch der Ölpreise um rund 5 Prozent aus und trieb den Dow Jones auf ein neues Allzeit-Schlusshoch.

Nun verlagert sich der Fokus der US-Anleger jedoch auf die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, die am heutigen Dienstag beginnt. Es ist das erste Treffen unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh. Angesichts der zuletzt heißer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten wird allgemein damit gerechnet, dass die Notenbank den Leitzins vorerst in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent belassen wird. Am Nachmittag könnten zudem frische US-Konjunkturdaten zu den Baubeginnen sowie den Im- und Exportpreisen für Mai neue Impulse liefern.

An den Rohstoff- und Kryptomärkten kehrte am Dienstag ebenfalls etwas Ruhe ein. Der Rohölpreis der Sorte Brent stabilisierte sich nach den schweren Verlusten vom Vortag knapp unter der Marke von 83 US-Dollar pro Barrel. Der Goldpreis legte leicht um 0,3 Prozent zu, während der US-Dollar im Vergleich zu den Hauptwährungen stagnierte. Im Krypto-Sektor gab es leichte Gewinnmitnahmen: Bitcoin verlor rund 1 Prozent und notierte im Bereich von 65.840 US-Dollar, während Ether um knapp 3 Prozent nachgab.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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