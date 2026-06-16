🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsWeizen RohstoffvorwärtsNachrichten zu Weizen

    Rheinmetall, GEA stark

    12457 Aufrufe 12457 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europas Aktien bauen Gewinne aus – DAX über 25.000 Punkten, Öl fällt weiter

    Der DAX baut seine Gewinne im Mittagshandel aus, angeführt von GEA und Rheinmetall. Der fallende Ölpreis gibt weiter Auftrieb. Weitere Zinsentscheidungen rücken in den Fokus der Anleger.

    Für Sie zusammengefasst
    Rheinmetall, GEA stark - Europas Aktien bauen Gewinne aus – DAX über 25.000 Punkten, Öl fällt weiter
    Foto: Andreas Arnold/dpa

    Die europäischen Aktienmärkte haben ihre Gewinne am Dienstag weiter ausgebaut. Der DAX legte im Mittagshandel um 0,8 Prozent zu und kletterte klar über die Marke von 25.000 Punkten. GEA, Siemens Energy und Rheinmetall zählten zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex. Der Euro-Stoxx 50 stieg um 0,8 Prozent.

    Weltweit steht der Dienstag ganz im Zeichen der internationalen Notenbanken, angeführt von einer historischen Entscheidung in Asien. Die Bank of Japan hat ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 1,0 Prozent angehoben – den höchsten Stand seit 1995. Da dieser Schritt zur Eindämmung der Währungsschwäche und der importierten Inflation von Ökonomen weitgehend erwartet worden war, reagierte der japanische Aktienmarkt mit Erleichterung:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.672,36€
    Basispreis
    26,65
    Ask
    × 9,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.203,32€
    Basispreis
    2,82
    Ask
    × 9,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Nikkei 225 kletterte im Tagesverlauf auf ein neues Intraday-Rekordhoch, viel bis Handelsschluss aber wieder leicht zurück. Schwächer verlief auch der Handel im restlichen asiatischen Raum. Neue Wirtschaftsdaten aus China zeigten, dass die Konsumausgaben dort erstmals seit der Pandemie schrumpften, was den Hang Seng Index in Hongkong um 1,4 Prozent ins Minus drückte. Die australische Notenbank beließ ihre Raten derweil unverändert, um die heimische Konjunktur zu schonen.

    Die Marktteilnehmer blicken gespannt auf die im Laufe der Woche anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank, von denen jedoch vorerst keine weiteren Straffungen erwartet werden.

    50 € Willkommensbonus mit RaketenpotenzialDepot eröffnen und SpaceX-Anteil sichern: wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ schenken Ihnen zum SpaceX-Börsenstart einen Aktienanteil im Wert von 50 Euro.

     

    An den US-Märkten zeichnet sich nach der fulminanten Rallye vom Montag eine Verschnaufpause ab. Die Futures auf den S&P 500 und den Dow Jones zeigen sich kaum verändert, während die technologieorientierten Nasdaq-100-Futures leicht zulegen. Am Vortag hatte die Nachricht über das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die Wall Street noch beflügelt. US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance besiegelten eine Absichtserklärung, die eine vollständige und gebührenfreie Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus ab Freitag vorsieht. Dies löste einen Einbruch der Ölpreise um rund 5 Prozent aus und trieb den Dow Jones auf ein neues Allzeit-Schlusshoch. Am Dienstag fielen die Ölpreise weiter zurück, wobei sich Brent-Öl um 2,5 Prozent verbilligte, während es für die US-Sorte WTI um 2,7 Prozent abwärts ging.

    Nun verlagert sich der Fokus der US-Anleger jedoch auf die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, die am heutigen Dienstag beginnt. Es ist das erste Treffen unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh. Angesichts der zuletzt heißer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten wird allgemein damit gerechnet, dass die Notenbank den Leitzins vorerst in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent belassen wird. Am Nachmittag könnten zudem frische US-Konjunkturdaten zu den Baubeginnen sowie den Im- und Exportpreisen für Mai neue Impulse liefern.

    An den Rohstoff- und Kryptomärkten kehrte am Dienstag ebenfalls etwas Ruhe ein. Der Goldpreis legte am Tagesmarkt um 0,8 Prozent zu auf 4.345 US-Dollar, während der US-Dollar im Vergleich zu den Hauptwährungen stagnierte. Im Krypto-Sektor gab es leichte Gewinnmitnahmen: Bitcoin verteuerte sich leicht auf 66.566 US-Dollar, während Ether seitwärts tendierte.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rheinmetall, GEA stark Europas Aktien bauen Gewinne aus – DAX über 25.000 Punkten, Öl fällt weiter Der DAX baut seine Gewinne im Mittagshandel aus, angeführt von GEA und Rheinmetall. Der fallende Ölpreis gibt weiter Auftrieb. Weitere Zinsentscheidungen rücken in den Fokus der Anleger.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     