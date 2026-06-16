Europas Aktien starten fester – Gold steigt, Öl fällt weiter

Weltweit steht der Dienstag ganz im Zeichen der internationalen Notenbanken, angeführt von einer historischen Entscheidung in Asien. Die Bank of Japan hat ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 1,0 Prozent angehoben – den höchsten Stand seit 1995. Da dieser Schritt zur Eindämmung der Währungsschwäche und der importierten Inflation von Ökonomen weitgehend erwartet worden war, reagierte der japanische Aktienmarkt mit Erleichterung:

Die europäischen Aktienmärkte sind mit Gewinnen in den Handel am Dienstag gestartet. Der DAX legte im frühen Handel um 0,2 Prozent zu und nähert sich wieder der Marke von 25.000 Punkten an. MTU Aero und die Deutsche Bank setzten ihre Rallye vom Montag fort und zählten erneut zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex. Der Euro-Stoxx 50 stieg um 0,3 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Nikkei 225 kletterte im Tagesverlauf auf ein neues Intraday-Rekordhoch, viel bis Handelsschluss aber wieder leicht zurück. Schwächer verlief auch der Handel im restlichen asiatischen Raum. Neue Wirtschaftsdaten aus China zeigten, dass die Konsumausgaben dort erstmals seit der Pandemie schrumpften, was den Hang Seng Index in Hongkong um über 1,2 Prozent ins Minus drückte. Die australische Notenbank beließ ihre Raten derweil unverändert, um die heimische Konjunktur zu schonen.

Die Marktteilnehmer blicken gespannt auf die im Laufe der Woche anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank, von denen jedoch vorerst keine weiteren Straffungen erwartet werden.

An den US-Märkten zeichnet sich nach der fulminanten Rallye vom Montag eine Verschnaufpause ab. Die Futures auf den S&P 500 und den Dow Jones zeigen sich im frühen Handel minimal fester, während die technologieorientierten Nasdaq-100-Futures leicht nachgeben. Am Vortag hatte die Nachricht über das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die Wall Street noch beflügelt. US-Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance besiegelten eine Absichtserklärung, die eine vollständige und gebührenfreie Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus ab Freitag vorsieht. Dies löste einen Einbruch der Ölpreise um rund 5 Prozent aus und trieb den Dow Jones auf ein neues Allzeit-Schlusshoch. Am Dienstag fielen die Ölpreise weiter zurück, wobei sich Brent-Öl um 1,7 Prozent verbilligte, während es für die US-Sorte WTI um 1,0 Prozent abwärts ging.

Nun verlagert sich der Fokus der US-Anleger jedoch auf die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, die am heutigen Dienstag beginnt. Es ist das erste Treffen unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh. Angesichts der zuletzt heißer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten wird allgemein damit gerechnet, dass die Notenbank den Leitzins vorerst in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent belassen wird. Am Nachmittag könnten zudem frische US-Konjunkturdaten zu den Baubeginnen sowie den Im- und Exportpreisen für Mai neue Impulse liefern.

An den Rohstoff- und Kryptomärkten kehrte am Dienstag ebenfalls etwas Ruhe ein. Der Goldpreis legte am Tagesmarkt um 0,4 Prozent zu auf 4.327 US-Dollar, während der US-Dollar im Vergleich zu den Hauptwährungen stagnierte. Im Krypto-Sektor gab es leichte Gewinnmitnahmen: Bitcoin tendierte seitwärts bei 66.316 US-Dollar, während Ether um 1,1 Prozent nachgab.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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