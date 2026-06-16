Gold Royalty gibt den Erwerb weiterer Anteile an REN Royalty bekannt, veröffentlicht den Integrierten Bericht 2026 und erinnert die Aktionäre an den Kapitalmarkttag

Vancouver, British Columbia – 15. Juni 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty ... – freut sich, den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung an einer bestehenden Lizenzgebühr für das REN-Projekt, die Veröffentlichung seines Integrierten Berichts 2026 sowie weitere Details zum Kapitalmarkttag des Unternehmens bekannt zu geben.

Erwerb der REN-Lizenzgebühr

Das Unternehmen hat eine zusätzliche indirekte 0,1875 %-Netto-Schmelzabgabe („NSR“) am REN-Projekt für eine Gesamtbarzahlung von 6,25 Mio. US-Dollar erworben. Dies erfolgt zusätzlich zu der bestehenden indirekten 1,50 %-NSR-Beteiligung, die zu denselben Bedingungen gehalten wird. Infolgedessen haben sich die Nettobeteiligungen des Unternehmens am REN-Projekt auf eine indirekte NSR von 1,6875 % und eine Nettogewinnbeteiligung von 3,5 % erhöht. Das REN-Projekt ist ein Projekt in der Entwicklungsphase in Nevada, USA, das sich im Besitz von Nevada Gold Mines befindet, einem Joint Venture zwischen Barrick Mining Corp. (61,5 %) und Newmont Corp. (38,5%), und das von der Barrick Mining Corp. betrieben wird. Barrick hat angekündigt, dass das Unternehmen die erste Produktion in Ren für 2026 erwartet und bis Ende 2027 die volle Produktionskapazität erreichen will, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion von 140.000 Unzen.

Integrierter Bericht

Gold Royalty freut sich zudem, die Veröffentlichung seines Integrierten Berichts 2026 bekannt zu geben, der das Asset Handbook und den Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens enthält. Der integrierte Bericht ist auf der Website des Unternehmens unter www.goldroyalty.com verfügbar.

Das „Asset Handbook“ stellt die wichtigsten Cashflow- und Entwicklungsanlagen von Gold Royalty vor, darunter die kürzlich erworbene Lizenzgebühr für Pedra Branca sowie die Lizenzgebühr für die Mine Jerritt Canyon, deren Wiederinbetriebnahme der Betreiber innerhalb der nächsten fünf Jahre erwartet. Der Nachhaltigkeitsbericht hebt die deutliche Verbesserung der Scope-2-CO₂-Emissionen im Jahresvergleich hervor, die Fortschritte des Unternehmens beim Engagement in der Gemeinschaft und bei der Unterstützung lokaler Anliegen sowie sein anhaltendes Bekenntnis zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken.

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