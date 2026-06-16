🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGold Royalty AktievorwärtsNachrichten zu Gold Royalty
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold Royalty gibt den Erwerb weiterer Anteile an REN Royalty bekannt, veröffentlicht den Integrierten Bericht 2026 und erinnert die Aktionäre an den Kapitalmarkttag

    Gold Royalty gibt den Erwerb weiterer Anteile an REN Royalty bekannt, veröffentlicht den Integrierten Bericht 2026 und erinnert die Aktionäre an den Kapitalmarkttag
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 15. Juni 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty ... freut sich, den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung an einer bestehenden Lizenzgebühr für das REN-Projekt, die Veröffentlichung seines Integrierten Berichts 2026 sowie weitere Details zum Kapitalmarkttag des Unternehmens bekannt zu geben.

     

    Erwerb der REN-Lizenzgebühr

     

    Das Unternehmen hat eine zusätzliche indirekte 0,1875 %-Netto-Schmelzabgabe („NSR“) am REN-Projekt für eine Gesamtbarzahlung von 6,25 Mio. US-Dollar erworben. Dies erfolgt zusätzlich zu der bestehenden indirekten 1,50 %-NSR-Beteiligung, die zu denselben Bedingungen gehalten wird. Infolgedessen haben sich die Nettobeteiligungen des Unternehmens am REN-Projekt auf eine indirekte NSR von 1,6875 % und eine Nettogewinnbeteiligung von 3,5 % erhöht. Das REN-Projekt ist ein Projekt in der Entwicklungsphase in Nevada, USA, das sich im Besitz von Nevada Gold Mines befindet, einem Joint Venture zwischen Barrick Mining Corp. (61,5 %) und Newmont Corp. (38,5%), und das von der Barrick Mining Corp. betrieben wird. Barrick hat angekündigt, dass das Unternehmen die erste Produktion in Ren für 2026 erwartet und bis Ende 2027 die volle Produktionskapazität erreichen will, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion von 140.000 Unzen.

     

    Integrierter Bericht

     

    Gold Royalty freut sich zudem, die Veröffentlichung seines Integrierten Berichts 2026 bekannt zu geben, der das Asset Handbook und den Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens enthält. Der integrierte Bericht ist auf der Website des Unternehmens unter www.goldroyalty.com verfügbar.

     

    Das „Asset Handbook“ stellt die wichtigsten Cashflow- und Entwicklungsanlagen von Gold Royalty vor, darunter die kürzlich erworbene Lizenzgebühr für Pedra Branca sowie die Lizenzgebühr für die Mine Jerritt Canyon, deren Wiederinbetriebnahme der Betreiber innerhalb der nächsten fünf Jahre erwartet. Der Nachhaltigkeitsbericht hebt die deutliche Verbesserung der Scope-2-CO₂-Emissionen im Jahresvergleich hervor, die Fortschritte des Unternehmens beim Engagement in der Gemeinschaft und bei der Unterstützung lokaler Anliegen sowie sein anhaltendes Bekenntnis zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gold Royalty gibt den Erwerb weiterer Anteile an REN Royalty bekannt, veröffentlicht den Integrierten Bericht 2026 und erinnert die Aktionäre an den Kapitalmarkttag Vancouver, British Columbia – 15. Juni 2026 / IRW-Press / Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – freut sich, den Erwerb einer …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     