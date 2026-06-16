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    UBS stuft LINDE plc auf 'Buy'

    UBS stuft LINDE plc auf 'Buy'
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    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde mit einem Kursziel von 600 US-Dollar auf "Buy" belassen. Joshua Spector geht weiter davon aus, dass der Gasekonzern von seinen Produkten für Raketentreibstoff profitieren sollte, wie er am Montagabend schrieb. Nach seinen neuen Annahmen für Starship-Raumflüge von SpaceX könnte der Umsatz in diesem Bereich bis zum Jahr 2030 auf 1,3 Milliarden US-Dollar steigen. Inklusive kommerzieller Flüge würden diese 2,2 Milliarden Dollar erreichen, was knapp unter 5 Prozent des Konzernumsatzes wären. Den Beitrag zum jährlichen Wachstum beziffert Spector mit 0,3 bis 0,7 Prozentpunkten./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 450,4EUR auf Lang & Schwarz (16. Juni 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Joshua Spector
    Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 600
    Kursziel alt: 600
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A




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