JPMorgan hebt Ziel für DHL Group auf 60 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 52,60 auf Lang & Schwarz (16. Juni 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +2,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,86 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 63,02 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -16,52 %/+13,83 % bedeutet.