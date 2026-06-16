Die Phygital Contenders Astana 2026 gehen mit neuen Champions zu Ende - Qualifikationsrunden für die Games of the Future 2026 bestätigt

ASTANA, Kasachstan, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Phygital Contenders Astana 2026 gingen auf dramatische Weise zu Ende: Es wurden Sieger in drei Disziplinen gekürt und gleichzeitig die Vereine und Athleten ermittelt, die sich ihren Platz bei den Games of the Future 2026 sicherten. Während des fünftägigen Wettbewerbs in Astana traten mehr als 200 Teilnehmer aus über 20 Ländern in den Disziplinen Phygital Football, Phygital Basketball und Phygital Dancing gegeneinander an und kämpften um die Qualifikation für die Games of the Future 2026.

Mehr als 60 Athleten qualifizierten sich für die Games of the Future 2026 nach fünf Tagen hochkarätiger phygitaler Wettkämpfe in Astana, bei denen sich körperliche Leistung und spielerisches Können in drei Disziplinen verbanden

Das Turnier, das an erstklassigen Austragungsorten in der ganzen Stadt stattfand, brachte einige der stärksten Teilnehmer aus Europa, Afrika, Asien und Südamerika zusammen, als der saisonbegleitende Qualifikationsweg in seine entscheidende Phase ging.

ACF x Allur sicherte sich seinen Qualifikationsplatz im Phygital Football nach einer starken Leistung in der Gruppenphase und den K.o.-Runden im Zhaksylyk Ushkempirov Martial Arts Palace. Sie demonstrierten meisterhaft die Kombination aus digitaler Präzision und körperlicher Ausführung, die den Wettbewerb auf diesem Niveau auszeichnet. Das NS-Team, KMF Titograd und der FC OLYMPIC PHYGITAL sicherten sich ebenfalls ihre Plätze, nachdem sie während fünf heiß umkämpfter Wettkampftage starke Leistungen gezeigt hatten.

Im Phygital Basketball krönte sich ZM NITUI nach einem ungeschlagenen Turnierverlauf zum Meister und holte sich den Titel im Alau Ice Palace durch eine Kombination aus digitaler Präzision und herausragender Leistung auf dem Spielfeld. MINSK, Valencia Basket und Triada sicherten sich ebenfalls die Qualifikation für die Games of the Future 2026 und setzten sich in einem hart umkämpften Teilnehmerfeld durch, um sich ihre Plätze für die Rückkehr nach Astana im Spätsommer zu sichern.

Jan Kroflin von ZM NITUI sagte über den Erfolg: „Wir standen einer starken Mannschaft gegenüber und wussten, dass wir in Bestform sein mussten. Wir blieben konzentriert, setzten unseren Spielplan um und erzielten das gewünschte Ergebnis. Jetzt richtet sich unsere Aufmerksamkeit auf die Games of the Future."

Bei Phygital Dancing sicherte sich Andres Guardo den Titel mit einer Reihe von Darbietungen, die den Rhythmus, die Präzision und die Beständigkeit zeigten, die erforderlich sind, um auf höchstem Niveau im phygitalen Sport zu bestehen. Der Zweitplatzierte Sagdi sicherte sich ebenso wie die Drittplatzierte Susan Huertas und der Viertplatzierte Sergio Mayta die Qualifikation, nachdem sie sich in einem hart umkämpften Teilnehmerfeld durchgesetzt hatten. Andres Guardo sagte über seinen Sieg: „Wenn ich die Bühne betrete, werde ich zu einer völlig anderen Person. Ich glaube, dass diese Verwandlung den Unterschied in meiner Leistung ausgemacht hat. Ich hoffe, dass sich meine Leistung bei den Games of the Future 2026 noch weiter verbessert."