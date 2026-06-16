Bullflag nimmt Form an

Zu Beginn dieses Monats hatte die Tesla ein kurzfristiges Verkaufssignal ausgelöst, nachdem sie unter die Marke von 415,00 US-Dollar gefallen war. In der Folge rutschte der Kurs zeitweise bis auf 380,15 US-Dollar ab und näherte sich damit einer wichtigen Unterstützungszone bei 373,00 US-Dollar.

Nach einer starken Kursentwicklung befindet sich die Tesla-Aktie seit Mitte Mai in einer Konsolidierungsphase. Das bedeutet, dass die Kurse nach dem vorherigen Anstieg etwas nachgegeben haben und sich derzeit auf hohem Niveau stabilisieren. Aus Sicht der Charttechnik deutet die aktuelle Entwicklung auf eine sogenannte bullische Flagge hin – ein Muster, das häufig als Fortsetzung eines übergeordneten Aufwärtstrends interpretiert wird.

Dort konnte sich die Aktie jedoch stabilisieren. Zu Beginn dieser Woche gelang zudem der Wiederanstieg über die beiden viel beachteten gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200, was von vielen Marktteilnehmern als positives Signal gewertet wird.

Damit sich das positive Chartbild weiter bestätigt, müsste die Tesla-Aktie in den kommenden Tagen über die Marke von 430,00 US-Dollar ausbrechen. Gelingt dies, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 451,98 US-Dollar eröffnen. Darüber hinaus würden auch die bisherigen Rekordstände im Bereich von 500,00 US-Dollar wieder stärker in den Fokus rücken.

Auf der Unterseite bleibt die Unterstützung bei 373,00 US-Dollar entscheidend. Sollte diese Marke unterschritten werden, drohen weitere Kursverluste bis in den Bereich der Jahrestiefs bei 337,24 US-Dollar.

Fazit

Die Tesla-Aktie befindet sich nach einer Korrekturphase weiterhin in einer aussichtsreichen Ausgangslage. Entscheidend wird sein, ob der Kurs den Widerstand bei 430,00 US-Dollar überwinden kann. Gelingt dies, könnten die Käufer wieder das Kommando übernehmen. Fällt die Aktie hingegen unter 373,00 US-Dollar, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 430,00 US-Dollar

Kursziele : 451,98 und 500,00 US-Dollar

Renditechance via DN09K8 : 250 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN09K8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,77 - 2,78 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 378,9543 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 378,9543 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 409,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 500,00 US-Dollar Hebel: 12,75 Kurschance: + 250 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN13RY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,72 - 2,73 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 441,9976 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 441,9976 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 409,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,96 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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