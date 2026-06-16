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    MDax

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    Nicht so schnell Kollege!

    Die Hoffnung auf eine Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sorgte an den Börsen für eine freundliche Stimmung und ließ die Kurse steigen. Dadurch wächst auch die Chance, dass der MDax einen neuen Anlauf auf den Ausbruch aus seinem langfristigen Abwärtstrend starten kann.

    Aktuell noch in einer neutralen Zone

    Derzeit bewegt sich der MDax in einer Handelsspanne zwischen 31.000 Punkten auf der Unterseite und 33.547 Punkten auf der Oberseite. Solange sich der Index innerhalb dieses Bereichs bewegt, ist die Entwicklung als neutral einzustufen.

    Für Anleger dürfte insbesondere die obere Begrenzung interessant sein. Ein Wochenschlusskurs oberhalb des aktuellen Jahreshochs würde die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ausbruchs deutlich erhöhen. In diesem Fall könnten Kursziele bei 35.710 Punkten und darüber sogar das Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei 36.128 Punkten in den Fokus rücken.

    Trotz der verbesserten Stimmung sollten Anleger auch die Risiken im Blick behalten. Erst ein Rückfall unter den 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 30.572 Punkten verläuft, würde größere technische Belastungen auslösen.

    In diesem Fall könnte sich die Korrektur bis in den Bereich von 29.438 Punkten ausweiten. Dem steht allerdings ein deutlich stärkeres positives Chartmuster gegenüber: Seit Mitte Januar dieses Jahres hat sich eine große inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation herausgebildet, die grundsätzlich für weiter steigende Kurse spricht.

    Fazit

    Der MDax befindet sich an einem spannenden Punkt. Die jüngste Erholung erhöht die Chancen auf einen Ausbruch über wichtige Widerstände und damit auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Solange der Index jedoch unterhalb seines Jahreshochs notiert, bleibt Geduld gefragt. Ein nachhaltiger Ausbruch könnte den Weg in Richtung 35.710 und später 36.128 Punkte ebnen, während auf der Unterseite insbesondere die Marke von 30.572 Punkten als wichtiger Gradmesser gilt.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 33.550 Punkte

    Kursziele : 35.710 und 36.128 Punkte

    Renditechance via DN07Q0 : 175 Prozent

    Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    MDax-Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 33.547 // 34.329 // 35.050 // 35.710 Punkte
    Unterstützungen: 32.115 // 31.556 // 31.162 // 30.572 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN07Q0 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,74 - 1,77 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 30.910,70 Punkte Basiswert: MDax-Index
    KO-Schwelle: 30.910,70 Punkte akt. Kurs Basiswert: 32.582,63 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 36.128 Punkte
    Hebel: 18,45 Kurschance: + 175 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DQ8BYQ Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,97 - 2,00 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 34.569,86 Punkte Basiswert: MDax-Index
    KO-Schwelle: 34.569,86 Punkte akt. Kurs Basiswert: 32.582,63 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 16,30 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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