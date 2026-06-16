Nicht so schnell Kollege!

Die Hoffnung auf eine Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sorgte an den Börsen für eine freundliche Stimmung und ließ die Kurse steigen. Dadurch wächst auch die Chance, dass der MDax einen neuen Anlauf auf den Ausbruch aus seinem langfristigen Abwärtstrend starten kann.

Derzeit bewegt sich der MDax in einer Handelsspanne zwischen 31.000 Punkten auf der Unterseite und 33.547 Punkten auf der Oberseite. Solange sich der Index innerhalb dieses Bereichs bewegt, ist die Entwicklung als neutral einzustufen.

Für Anleger dürfte insbesondere die obere Begrenzung interessant sein. Ein Wochenschlusskurs oberhalb des aktuellen Jahreshochs würde die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ausbruchs deutlich erhöhen. In diesem Fall könnten Kursziele bei 35.710 Punkten und darüber sogar das Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei 36.128 Punkten in den Fokus rücken.

Trotz der verbesserten Stimmung sollten Anleger auch die Risiken im Blick behalten. Erst ein Rückfall unter den 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 30.572 Punkten verläuft, würde größere technische Belastungen auslösen.

In diesem Fall könnte sich die Korrektur bis in den Bereich von 29.438 Punkten ausweiten. Dem steht allerdings ein deutlich stärkeres positives Chartmuster gegenüber: Seit Mitte Januar dieses Jahres hat sich eine große inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation herausgebildet, die grundsätzlich für weiter steigende Kurse spricht.

Fazit

Der MDax befindet sich an einem spannenden Punkt. Die jüngste Erholung erhöht die Chancen auf einen Ausbruch über wichtige Widerstände und damit auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Solange der Index jedoch unterhalb seines Jahreshochs notiert, bleibt Geduld gefragt. Ein nachhaltiger Ausbruch könnte den Weg in Richtung 35.710 und später 36.128 Punkte ebnen, während auf der Unterseite insbesondere die Marke von 30.572 Punkten als wichtiger Gradmesser gilt.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 33.550 Punkte

Kursziele : 35.710 und 36.128 Punkte

Renditechance via DN07Q0 : 175 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MDax-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN07Q0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,74 - 1,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30.910,70 Punkte Basiswert: MDax-Index KO-Schwelle: 30.910,70 Punkte akt. Kurs Basiswert: 32.582,63 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 36.128 Punkte Hebel: 18,45 Kurschance: + 175 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ8BYQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,97 - 2,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 34.569,86 Punkte Basiswert: MDax-Index KO-Schwelle: 34.569,86 Punkte akt. Kurs Basiswert: 32.582,63 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 16,30 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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