UBS stuft Redcare Pharmacy auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 55 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Online-Apotheke habe im zweiten Geschäftsquartal stark abgeschnitten, den Umsatzausblick angehoben und die Zielspanne für die operative Marge (Ebitda) konkretisiert, schrieb Olivier Calvet am Montag. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung komme überraschend, der höhere Umsatzausblick aber weniger. Calvet erhöhte seine Schätzungen. Damit trage er dem neuen Ausblick Rechnung, der zum aktuellen Zeitpunkt nicht übermäßig optimistisch erscheine. Im Geschäft in Deutschland mit rezeptpflichtigen Medikamenten sieht er weiter das wichtigste Potenzial./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 56,95EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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