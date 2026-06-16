Goldpreis stabil bei 4.316,00 USD

+0,03 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,20 % 1 Monat -4,66 % 3 Monate -13,85 % 1 Jahr +26,14 %

Gold tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 4.316,00

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 5 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.807,96USD. Heute notiert Gold bei 4.316,00USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.387,22USD wert – ein Zuwachs von +138,72 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Gold gemischt und geopolitikgetrieben. Kurzfristig fehlt klare Richtung; Iran/USA-Einigung, Konflikte und FED-Daten schaffen Unsicherheit. Die geopolitische Prämie könnte rasch raus- oder zurücklaufen. Langfristig werden bullische Ziele (4.000–8.900 USD/oz) diskutiert. Zentralbanken-Verkäufe bleiben relevant. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: fehlt.