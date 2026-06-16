Silberpreis
Silber verliert leicht aktuell 69,31 USD
Silber schwächer – aktueller Kurs 69,31 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,47 %
|1 Monat
|-8,53 %
|3 Monate
|-13,73 %
|1 Jahr
|+92,02 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 36,09602USD. Heute notiert Silber bei 69,31USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.920,16USD wert – ein Zuwachs von +92,02 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig ist ein Ausbruch über 87–90 USD der entscheidende Trigger; darunter drohen Korrekturen. Einige rechnen mit 40–55 USD als Unterseite, andere setzen langfristig auf Silber als Hebel für größere Trends. Das GSR-Verhältnis hat sich von ca. 120 auf rund 60 reduziert; Momentum bleibt wichtig. Eine explizite 14-Tage-Veränderung wird nicht angegeben.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|340,35EUR
|+0,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|120,11EUR
|+0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|243,46EUR
|-0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|356,34EUR
|-1,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|90,34EUR
|-1,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|559,45EUR
|-0,81 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|357,28EUR
|+0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|72,32EUR
|+0,12 %
|Long
|1
|0,00
|119,81EUR
|+0,01 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,400EUR
|+0,10 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.