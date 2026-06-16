Silber verliert leicht aktuell 69,31 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,47 % 1 Monat -8,53 % 3 Monate -13,73 % 1 Jahr +92,02 %

Leichte Verluste prägen den Handel. Silber rutscht umauf 69,31, bleibt aber im größeren Bild stabil.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 36,09602USD. Heute notiert Silber bei 69,31USD. Ihr Einsatz wäre nun 1.920,16USD wert – ein Zuwachs von +92,02 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Kurzfristig ist ein Ausbruch über 87–90 USD der entscheidende Trigger; darunter drohen Korrekturen. Einige rechnen mit 40–55 USD als Unterseite, andere setzen langfristig auf Silber als Hebel für größere Trends. Das GSR-Verhältnis hat sich von ca. 120 auf rund 60 reduziert; Momentum bleibt wichtig. Eine explizite 14-Tage-Veränderung wird nicht angegeben.