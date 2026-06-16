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    Ölpreis

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    Ölpreis gibt nach – Brent fällt auf 82,73 USD

    Gewinnmitnahmen drücken den Ölpreis: Brent sinkt um -0,95 % auf 82,73 USD.

    Ölpreis - Ölpreis gibt nach – Brent fällt auf 82,73 USD
    Foto: Jan Woitas - dpa
    Der Ölpreis zeigt sich schwächer: Brent verliert -0,95 % und rutscht auf 82,73USD ab. Die Stimmung bleibt vorsichtig, während der Markt nach Stabilisierung sucht.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,48 %
    1 Monat -24,52 %
    3 Monate -23,61 %
    1 Jahr +10,27 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Öl (Brent) bei 75,02557USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 82,73USD ein Wert von 5.513,45USD geworden – ein Gewinn von +10,27 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent)

    WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Brent-Sentiment: Viele sehen Brent um die 80 USD (Beiträge 6,11). Bei Eskalation/Verzögerung des Iran-Deals drohen 150 USD+ in 2–3 Monaten (Beitrag 7). Ein Deal könnte Preisdrücken bringen, doch geopolitische Risiken halten viele Investoren vorsichtig. Die 14-Tage-Veränderung ist nicht mit einer konkreten Prozentzahl angegeben; insgesamt bleibt der Kursverlauf volatil.

    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Neben physischen Angebots- und Nachfrageströmen wird der Brent-Ölpreis stark von den Finanzmärkten beeinflusst. Erwartungen an die Geldpolitik, insbesondere das Zinsniveau und die Entwicklung des US-Dollars, spielen eine wichtige Rolle, da Öl international in US-Dollar gehandelt wird. Ein stärkerer Dollar kann den Ölpreis dämpfen, während ein schwächerer Dollar oft unterstützend wirkt. Auch spekulative Positionierungen an den Terminmärkten, Absicherungsstrategien von Produzenten und die Nachfrage institutioneller Investoren beeinflussen die Preisentwicklung. Fördermengen, geopolitische Risiken und makroökonomische Daten treffen damit auf finanzielle Erwartungen, was Brent-Öl zu einem der volatilsten und meistbeobachteten Rohstoffe macht.

    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    -1,01 %
    -11,48 %
    -24,52 %
    -23,61 %
    +10,27 %
    +9,27 %
    +11,79 %
    +69,99 %
    +29,45 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740




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