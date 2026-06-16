Configit wurde von Deloitte als eines der am besten geführten Unternehmen Dänemarks ausgezeichnet

KOPENHAGEN, Dänemark, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Configit, der weltweit führende Anbieter im Bereich Configuration Lifecycle Management (CLM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Deloitte im Rahmen der „Best Managed Companies Awards 2026" für Dänemark ausgezeichnet wurde.

Mit dem „Best Managed Companies"-Award werden herausragende Leistungen dänischer Unternehmen gewürdigt. Im Rahmen des Programms wird jährlich geprüft, welche Unternehmen in allen wichtigen Managementfunktionen durch ihre Wachstumsstrategien besonders überzeugen: Strategie, Kultur und Engagement, Kompetenzen und Innovation sowie Unternehmensführung und Finanzen.

Im Rahmen dieses Prozesses werden die teilnehmenden Unternehmen anhand eines gemeinsamen Bewertungsrahmens gemessen, wobei ein umfassender Bewerbungs- und Coaching-Prozess zum Einsatz kommt. Das Programm endet mit einer exklusiven Preisverleihung, bei der nur die Besten ihrer Klasse geehrt werden.

Configit ist ein renommierter Marktführer im Bereich Configuration Lifecycle Management (CLM) und bietet weltweit führenden Unternehmen der diskreten Fertigung geschäftskritische Lösungen für die Konfiguration komplexer Produkte. Auf Basis der patentierten Virtual Tabulation (VT)-Technologie ermöglichen die Lösungen von Configit Unternehmen, die Markteinführungszeit zu verkürzen, die Qualität konfigurierbarer Produkte zu steigern und die Prozesseffizienz zu verbessern.

Johan Salenstedt, CEO von Configit, sagte: „Da KI die Fertigungsindustrie rasch verändert, ermöglichen wir Kunden, konfigurierbare Produkte und Dienstleistungen schneller und effektiver auf den Markt zu bringen. Wir helfen dabei, das Potenzial der KI zu erschließen, während Unternehmen diese geschäftskritischen Projekte zur digitalen Transformation in Angriff nehmen. Es ist erfreulich zu sehen, dass unsere harte Arbeit anerkannt wird, insbesondere von einer Organisation wie Deloitte.

Erfolge wie diese sind nicht allein auf ein Managementteam, ein Strategiedokument oder eine Reihe von Prozessen zurückzuführen. Dies ist möglich, weil alle Mitarbeitenden täglich dazu beitragen, unsere Strategie in die Tat umzusetzen, unsere Kultur und unsere Werte zu leben und die Rahmenbedingungen und Richtlinien konsequent anzuwenden, die uns helfen, als ein globales Unternehmen zu agieren."

Informationen zu Configit

Configit ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für das Configuration Lifecycle Management (CLM) und ein Anbieter von geschäftskritischer Software für die Konfiguration komplexer Produkte. Alle Configit-Produkte basieren auf der patentierten Virtual Tabulation (VT)-Technologie, die die Produktkonfiguration neu definiert hat, indem sie eine höhere Geschwindigkeit und eine bessere Handhabung der Komplexität bietet. Virtual Tabulation befähigt Configit dazu, marktführenden globalen Unternehmen leistungsstarke und benutzerfreundliche Konfigurationslösungen bereitzustellen. Website: configit.com

Medienkontakt:

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

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