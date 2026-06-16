ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Porsche AG auf 'Equal Weight' - Ziel 50 Euro
- Barclays hebt Kursziel Porsche von 40 auf 50 Euro
- Rating von Underweight auf Equal Weight angehoben
- Operative Prognosen 2026/27 gesenkt, 2028 passt
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 40 auf 50 Euro angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Die Aktien der Zuffenhausener seien dem europäischen Autosektor in den vergangenen drei Monaten davongerast, schrieb Henning Cosman am Montag. Er kappte zwar erneut seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027, sieht sich aber für 2028 auf Augenhöhe mit dem Marktkonsens. Auf diesem Jahr liege das Augenmerk am Markt. Cosman hält die Aktienbewertung zwar für sehr üppig, sieht allerdings auch keine Belastungsfaktoren mehr./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 50,34 auf Tradegate (16. Juni 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +5,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 22,93 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -20,67 %/+19,00 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 50 Euro
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Community Beiträge zu Porsche AG - PAG911 - DE000PAG9113
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Deutschlands Autoindustrie hat’s komplett vermasselt, um es noch milde auszudrücken. Das war aber schon 2020 abzusehen. Wundern muss man sich nicht.
meine Strategie klappt. Die 40 hat mal wieder gehalten. Hab spott billig einen schönen KO long eingesackt
Das ist keine Empfehlung für einen Börsenbrief aber ein interessanter Artikel über Porsche und Rennwagenhersteller allgemein !!!