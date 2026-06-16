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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 60 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel Redcare von 55 auf 60 Euro an
    • Einstufung neutral trotz schwachem zweiten Quartal
    • UBS sieht Potenzial im deutschen Rezeptmarkt
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 60 Euro - 'Neutral'
    Foto: jarmoluk - unsplash

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 55 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Online-Apotheke habe im zweiten Geschäftsquartal stark abgeschnitten, den Umsatzausblick angehoben und die Zielspanne für die operative Marge (Ebitda) konkretisiert, schrieb Olivier Calvet am Montag. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung komme überraschend, der höhere Umsatzausblick aber weniger. Calvet erhöhte seine Schätzungen. Damit trage er dem neuen Ausblick Rechnung, der zum aktuellen Zeitpunkt nicht übermäßig optimistisch erscheine. Im Geschäft in Deutschland mit rezeptpflichtigen Medikamenten sieht er weiter das wichtigste Potenzial./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Redcare Pharmacy

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    -64,00 %
    +101,29 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 57,35 auf Tradegate (16. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +27,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -3,85 %/+63,46 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 60 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00, was einem Rückgang von -4,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs und Bewertung von Redcare: einige sehen enormes Aufwärtspotenzial (bis vielfaches), andere warnen vor Volatilität und fehlenden Stop‑Losses. Kritik an einer konservativen 2026‑Guidance trotz starkem E‑Rezept‑Kundenzuwachs (2025: +60% auf 1,6 Mio), 2025‑Umsatz €2,94 Mrd (RX €1,069 Mrd). Thema auch: Upside durch Cross‑Selling, Automatisierung (bis −70% Kosten/Order), solide Finanzierung und Short‑Squeeze nach News.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

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