ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 60 Euro - 'Neutral'
- UBS hebt Kursziel Redcare von 55 auf 60 Euro an
- Einstufung neutral trotz schwachem zweiten Quartal
- UBS sieht Potenzial im deutschen Rezeptmarkt
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 55 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Online-Apotheke habe im zweiten Geschäftsquartal stark abgeschnitten, den Umsatzausblick angehoben und die Zielspanne für die operative Marge (Ebitda) konkretisiert, schrieb Olivier Calvet am Montag. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung komme überraschend, der höhere Umsatzausblick aber weniger. Calvet erhöhte seine Schätzungen. Damit trage er dem neuen Ausblick Rechnung, der zum aktuellen Zeitpunkt nicht übermäßig optimistisch erscheine. Im Geschäft in Deutschland mit rezeptpflichtigen Medikamenten sieht er weiter das wichtigste Potenzial./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 57,35 auf Tradegate (16. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +27,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -3,85 %/+63,46 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 60 Euro
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Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
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Hier noch einmal mein Post nach dem gegebenen Jahresausblick vom 03.03.2026 durch den Vorstand (dieser Jahresausblick war einfach eine Frechheit und da wollte / will sich der Vorstand wohl die Boni über solch schwachsinnigen Ausblicke sichern ... ein Schelm der böses dabei denkt ... P.S. der angehobene Ausblick RX ist jetzt immer noch extrem konservativ und hat viel Luft nach oben):
Mann o Mann,