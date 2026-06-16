UBS hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 60 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 57,35 auf Tradegate (16. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +27,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +35,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -3,85 %/+63,46 % bedeutet.