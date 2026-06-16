UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Nach Kursverlusten der Öl- und Gasaktien nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran preisten die Aktienkurse nun einen Ölpreis von 70 US-Dollar je Barrel ein, schrieb Joshua Stone am Montagabend. Das könnte den Appetit der Investoren nun zu einem Wiedereinstieg animieren./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 72,30EUR auf Tradegate (16. Juni 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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